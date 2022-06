En la semana de la Moda de Milán, se presentó un adelanto de lo que va a ser la moda masculina para la próxima primavera-verano. Gucci HAHAHA es el nombre de esta prometedora colección.

El colaborador principal es el cantante Harry Styles, quien dejó a muchos atónitos, demostrando que no solo tiene dotes de cantante, sino también maneja muy bien las pasarelas.

Del mismo modo, el diseñador Alessandro Michele se asoció con Styles para una colección que fusiona sastrería con alegría adolescente.

Estos looks fueron más apropiados para el tiempo y la temporada. Las temperaturas altas sirvieron de inspiración para vestirse en un clima cálido, totalmente cubierto pero de una manera muy relajada sin perder elegancia ni diversión.

Contiene la nueva sastrería inglesa, faldas escocesas, abrigos con forro, pijamas y camisas bowling estampadas, son solo algunas de las prendas que componen esta cápsula, en la que también hay maletas de aires retro y las gafas de sol distintivas de la firma.

La historia del nombre HAHAHA, nace por mensajes que Alessandro y Harry se mandan y los cierran con dicha onomatopeya. Motivo de inspiración para crear el nombre de esta cápsula.

“A veces, Whatsapp se convierte en un tablero de humor”, dijo Michele. Y aunque en edad se llevan 20 años aproximadamente, han encontrado sentido común en la moda:

Michele dice que Styles restauró una especie de júbilo adolescente, mientras que Styles ha madurado y producido piezas más entalladas.

Gucci HAHAHA, es una colaboración que personifica el símbolo moral de la amistad. Detalle que hace importante y simbólico esta colección para ambos.

“Harry tiene un sentido de la moda increíble. Contemplar su habilidad para combinar prendas de ropa de una forma nada convencional frente a los estándares establecidos de gusto y sentido común y a la homogenización del aspecto me llevó a comprender que el estilismo de un look es un generador de diferencias y poderes, como lo son también sus reacciones a los diseños que he creado para él”, reconoce el director creativo.