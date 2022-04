El festival de música Coachella se ha convertido en un referente de la moda por los alocados looks que aparecen en cada edición. Este evento es principalmente conocido por su estilo predominantemente bohemio, pero también es el escenario perfecto para hacer invenciones sobre la moda. Desde fans del festival, hasta tiktokers y artistas se unen en una danza de colores y texturas dentro del esperado evento. He aquí alguno de los looks del Coachella 2022.

Verónica Ferraro

Verónica optó por un look en satén verde de Dior sorprendente. Este conjunto boxeador luce cómodo, fresco y cubierta para el sol y el aire al mismo tiempo. Verónica decidió combinarlo con un bolso pequeño y unas botas altas, otorgando así un aspecto no binarie y elegante al mismo tiempo.

Jaden Smith

El hijo de Will Smith lució muy comfy para la ocasión. El look es de su propia marca MSFTSrep, la cual presentó en el festival, además de lucirla el mismo. Muy colorido y streetwear.

Harry Styles

Harry lleva el estilo disco como si de una piel se tratase y este atuendo lo hace parecer una bola disco en movimiento.

Doja Cat

Un look bastante interesante y atrevido que hace juego con su icónico peinado de púas. Sus pantalones son como un vistazo al atardecer y el top rasgado da un aire de Y2K y moda de temporada.

Paris Hilton

Parece que la diva no escatimó en brillos, pero también le dio un pequeño protagonismo al color dentro de este look, principalmente negro. Las botas son todo un espectáculo y los lentes anchos son la nueva moda entre accesorios.

Charli D’Amelio

Por supuesto, no podía faltar la tiktoker más famosa de dicha plataforma. Charli combina la elegancia de un vestido corto y una larga falda transparente con unos zapatos altos estilo converse; no podía ser más perfecto para la ocasión.

Anitta

Anitta apareció muy brasileña en Coachella 2022 y se decide por los colores de la bandera del país. Las cadenas le van como anillo al dedo en el atuendo.

Pabllo Vittar

La cantante Drag Queen sorprende a todos no sólo por su look bondage sino por ser la primera Drag que participa en el Coachella y es todo un orgullo.