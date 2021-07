Ellansé con Lola Derma: ¡voy a rejuvenecer!

Si sigues los Instagram Lives que hacemos semanalmente en KENA, habrás visto cómo hace una semana me inyectaba en la cara la popular dermatóloga Lola Derma. Entre los múltiples tratamientos novedosos que ofrece, me sugirió Ellansé y te cuento de qué se trata en esta primera entrega. Que por supuesto complementaré en un par de meses más, para darle seguimiento al proceso… ya verás porqué.

Qué sí y qué no es ELLANSÉ

Para comenzar te digo que Ellansé no es Botox (ni toxina botulínica). No paraliza el rostro ni es tampoco Restylane (ácido hialurónico), pero si es un novedoso relleno facial (o filler), es natural y promotor de tus propios elastina y colágeno. En eso radica que te vaya rejuveneciendo el rostro al pasar de los días y meses. Lo mejor: ¡dura dos años!

La sustancia se llama Hidroxiapatita cálcica. Es biocompatible con el organismo y afortunadamente: NO ES biopolimero (ya sabrán los males de esta sustancia por desafortunados casos célebres). Se utiliza para aumentar mentón, mejorar el contorno facial caído, para levantar la caída de la sonrisa o la mirada de lágrima y la caída de la ceja. Bueno pues en resumen, todo lo que la gravedad y la edad nos «derrite» cual vela que deriva de la pérdida natural de producción de colágeno y elastina.







Dura más que otros

Mejor que el botox que dura de 4 a 6 meses en promedio; o el Restylane, de un año aprox. La duración de Ellansé va de 1 a 4 años dependiendo del tipo que te pongas. La doctora Lola Derma me aplicó la ampolleta de dos años. Como la Hidroxiapatita cálcica es un bioestimulante de la producción de colágeno, su acción sucede progresivamente. Obvio como buen filler notas cambios al instante, (como el plump up del contorno de ojos y las arrugas más profundas se empiezan a difuminar) pero su clímax sucede a los tres meses (cuando tu cuerpo ya generó tres veces más colágeno que con el Restylane por ejemplo) y dura el efecto (¡mucho!) aproximadamente de dos a tres años (dependiendo como te mencioné, el tipo de ampolleta).

Una mano de ángel para aplicarte las inyecciones faciales por medio de una cánula, que por supuesto mezcla con lidocaína para las sufridas como yo. Pero te confieso que esta vez no me dolió nada. Y te aseguro que no miento por convivir. Incluso me dejó recetado un analgésico y hielo por si presentaba dolor o hinchazón… cosa que tampoco requerí. Me enseñó información del proceso, la sustancia y la seguridad de la caja y ampolleta. Me hizo mi historial clínico, me dio mi certificado con la etiqueta y un plan de seguimiento con rutina facial (bueno y hasta pruebas de crema y sérum de Vichy). Cuestiones que siempre deberíamos exigir para las buenas prácticas medicas. ¡Además amigas: la cara es la cara!

Van dos semanas del proceso y yo voy muy feliz notando mejorías ligeras, pero siendo yo y mi rostro moviéndose naturalmente. Prometo que te escribiré al cumplir los tres meses, la segunda entrega de esta nota y te mostraré mi foto de antes y después… para que la juzgues por ti misma. ¡Can’t wait!

