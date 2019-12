Si estás buscando algunas sugerencias para pasar este invierno lo más cómoda y a la moda posible, checa estas opciones trendy y elige tu outfit preferido.

Outfit en tendencia: ¡invierno promete!

Maxi abrigos

Los maxi-abrigos llegan pisando fuerte esta temporada, dan un toque classy a cualquier look, son cómodos, abrigadores y los puedes usar prácticamente con todo. Busca estampados de tartán o colores oscuros para que te acompañen en tus eventos más formales y no olvides tener una verde esmeralda en tu guarda-ropa, uno de los colores imprescindibles este invierno.

Botas Over the knee

Las botas arriba de la rodilla son un must en temporadas de frío, son un accesorio que tiene personalidad propia, te mantienen abrigada y transforman cualquier look volviéndolo mucho más chic. Las tornasol o de estampados brillosos son perfectas para las celebraciones navideñas, no olvides tener al menos un par en terciopelo que dará un mix de textura muy cool a tu outfit y por supuesto unas más clásicas en colores neutros.

Pantalones de piel

Los pantalones tipo piel son una gran opción para la temporada de frío, mantienen la temperatura corporal, se ven increíbles y son esas prendas básicas que puedes combinar con un suéter oversize y listo, tienen al instante un outfit increíble y práctico. Hay de varios colores y cortes para que puedas ir variando y elijas el que mejor va con tu estilo.

Vestidos de punto

Estos vestidos son uno de los favoritos del street style en invierno, son cómodos, fáciles de combinar y lo mejor es que puedes llevarlos en cualquier ocasión, con leggins y tennis para un look relajado, o con unas botas over the knee y un abrigo para eventos en los que quieras deslumbrar, agrégales un toque de glamour con un maxicollar.

Con cualquier de estos modelos podrás disfrutar el invierno cómoda y con glamour. Elige uno o todos ¿por qué no?

