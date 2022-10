La ensalada de pasta es una maravilla que pocos han descubierto. No solo es deliciosa sino que además es muy nutritiva y para todo público. Si no eres fan de la ensalada te aseguramos que esta vas a amarla con locura y se convertirá en uno de tus platillos favoritos de toda la vida. Si no me crees pruébala tú misma a ver qué tal.

Ingredientes

Pasta ya hecha (la cantidad que suelas ingerir)

Un puñado de:

Garbanzo cocido

Tomates cherry

Maíz dulce

Aguacate

Espinaca

Para la salsa

2 cdas de Vinagre de arándanos

Zumo de 1 limón

1 cdta de aceite de oliva

2 cdas de miel de maple

1 cda colmada de mostaza Dijon

1cda de ajo en polvo

1 pzca de sal

1 pzca de pimienta

Preparación

Consigue un bowl y agrega tu porción de pasta de costumbre. Sobre esta agrega el puñado de cada uno de los ingredientes pero se manera separada como si se un poke se tratara. Puedes usar cuanto quieras de cada ingrediente pero debes procurar que sea equitativo para dar un buen balance. Cuando tengas listo tu bowl arcoíris procederemos con la salsa.

Esta salsa o vinagreta para la ensalada está para chuparse los dedos. Tan sólo agrega todos los ingredientes en un bowl, mezcla y agrégalo a la ensalada de pasta.

Rápido, sencillo y delicioso. Es una opción saludable y rápida donde no tardarás pero nada en la cocina y de seguro toda la familia amará.

¿Qué te ha parecido esta increíble ensalada de pasta?