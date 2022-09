Las zanahorias bebé han sido todo un éxito por la promesa de un snack saludable o para aportar un toque distinto a diversas preparaciones culinario. A pesar de que tienden a consumirse sin nada más, una sencilla receta ha sido recreado por todo internet para crear esto: Las baby carrots snack, la nueva forma de comer esta hortaliza.

Es incluso más sencillo de lo que parece, no necesitas una infinidad de ingredientes y eso es lo que ha logrado su viralización. Y no, no es la típica mexicana con chilito piquín, ¡aquí otra idea igual de sencilla!

Ingredientes

Zanahoria bebé

Limón

Pimienta

Sal

Preparación

En un bowl mediano coloca cuantas baby carrots desees y agrega suficiente zumo de limón. A continuación añade sal y pimienta al gusto y mezcla. ¡Es todo lo que necesitas para crear este sencillo snack.

Es el sustituto saludable –ahora con mucho más sabor- a los chips de empaque para botanear mientras ves una serie o alguna peli.

¿Qué te ha parecido esta pequeña receta de baby carrots snack?