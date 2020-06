¡Pon atención y cuida tu cuerpo! Está atenta de ciertas señales que podrían indicar que hay algo en tu hígado que no va del todo bien. Si en algún modo sientes que alguno de estos síntomas son persistentes, acude a tu médico, ¡más vale!

El hígado es uno de los órganos más importantes que tenemos. De él dependen muchas actividades vitales en nuestro cuerpo, claves para gozar de estupenda salud.

Expertos explican que este órgano es primordial para la eliminación de toxinas, y digerir de forma correcta las comidas.

Su función específica es neutralizar y transformar muchas sustancias que se alojan en el organismo que podrían ser tóxicas en sustancias inofensivas para ser expulsadas por la orina.

Es importante que sepas que los malos hábitos, alcohol en exceso y la mala alimentación, podrías sobrecargar el organismo, ocasionando el fallas del proceso depurativo del organismo, lo que podría traducirse en toxinas acumuladas se acumulen y hasta en daño grave.

Indicios que podrían indicar que algo va mal con tu hígado:

Mala digestión: cuando sientas continuamente, después de cada comida, sensación de pesadez, gases, proceso lento para digerir los alimentos o molestias intestinales, ten cuidado.

Es posible que después de comer alimentos grasos, sientas nauseas. Esto también es perjudicial para tu hígado y puede complicar tu estilo de vida. Claro, no te asustes, podrían ser muchas otras cosas, solo pon atención.

Estreñimiento: ¿te cuesta demasiado evacuar? Esta es una de las características más comunes que manifiesta tu cuerpo cuando algo no anda bien con el hígado.

Cansancio: según lo que explican los médicos expertos, el hígado es el órgano generador de energía en nuestro organismo, él te inyecta esa vitalidad diaria y te hace una mujer activa y dinámica.

Cuando ya esto no sea así y sientas que ya no tienes la misma energía que antes; siempre te sientes cansada y empiezas a presentar colores de cabeza continuamente, no descuidas estos síntomas.

Halitosis: el mal aliento es síntoma clave que señala que hay problemas en el hígado. Si presentas mal aliento continuo, y notas que la lengua tiene aspecto sucio, blanca o amarillenta, es momento de contactar a un médico.

He aquí la importancia de mantener una dieta balanceada. Evita las grasas y comer de forma desordenada, además, claro está, del abuso en el consumo de las bebidas con alcohol.

Recuerda que los horarios alimenticios son vitales para lograr que tu organismo goce de un buen funcionamiento. Y no olvides que está prohibido automedicarse, siempre acude a un médico para que te dé un diagnóstico profesional y correcto.

¡Cuida tu salud y presta atención de las señales atípicas que te da tu cuerpo!