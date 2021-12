¿Sabes la historia de Fabiana Delgado? Una niña con tan solo 10 añitos se convirtió en escritora y ha sido la inspiración de muchas. ¿Cómo no serlo y tiene talento de sobra? Conoce un poco más de esta chiquilla y su habilidad con la redacción…

Fabiana Salgado nos inspira

De principio a fin, Fabiana Salgado cuenta en The Adventures of Oreo sus experiencias de vida desde la voz «o ladridos» de Oreo, un perro que piensa, se expresa y actúa como un chico de 12 años. Junto a otros perros y adolescentes (dueños de estos) vive aventuras alrededor del fútbol americano llenas de risas y amor pero también de momentos tristes como accidentes inesperados y un divorcio.

A través de las 257 páginas de esta obra, Fabiana cuenta las vivencias durante diez años de Oreo, un bernés de la montaña, quien después de ser adoptado de un refugio por Anthony (su dueño) se vuelve parte del equipo de futbol americano y vive historias de vida de adolescentes fanáticos de este deporte.

“Para mí, escribir es como leer y leer es divertido, me hace feliz. En éste, que es mi primer libro, me baso en algunas experiencias de vida y mi gusto por los perros”, comenta Fabiana Salgado, autora de The Adventures of Oreo.

También dice: “la inspiración para esta historia vino a partir de que recibí a Cookie Oreo (mi perrita) y días después mi profesora de la escuela me retó a escribir una historia sobre ella”.

Fabiana comenzó a leer desde los seis años y desde entonces calcula haber leído alrededor de 300 libros o más. A la fecha estima leer una página por minuto. Entre sus pasatiempos favoritos está el de estudiar nuevos idiomas (está aprendiendo lenguaje de señas en inglés), tocar piano y jugar fútbol y basquetbol.

Siendo su primer libro, mismo que comenzó a escribir a los diez años gracias al consejo de su maestra de quinto grado y el apoyo de toda su familia, Fabiana busca alentar a otros niños el hábito de la lectura ya que lo considera como una parte crucial para la vida y afirma que si más personas lo tuvieran, el planeta en el que vivimos, sería mucho mejor.

Fuente: Fabiana Salgado