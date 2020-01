Mini, midi o maxi faldas… no importa, esta prenda es súper versatil, funcional y femenina. ¿Quién no tiene una negra consentida? ¿Y qué decir de esa tipo colegiala que nos rehusamos a dejar ir?

Faldas plisadas: no se van a ningún lado

Ya tenemos un post exclusivo sobre este modelo y hay una razón: son increíbles. A pesar de que llegaron hace ya varios años como «solo para altas» (porque eran hasta el tobillo), las bajitas también las integramos a nuestro guardarropa y no planeamos dejarlas escapar.

Echa ojo a la liga del final del artículo para leer el artículo al que me refiero.

Asimétrica abierta, con o sin olán

También llegó fuerte y no se va a ir a ningún lado. Puede ser en corte A, midi, maxi o mini.

Pero también hay otro tipo de faldas asimétricas abiertas, como esta que está increíble y puede quedarle a casi cualquier tipo de cuerpo.

Si piensas que se te puede marcar la pancita, solo no la uses en una talla muy justa, vete hacia algo más flojito para que no se marque. ¡Sí funciona!

Larga y vaporosa

La reina del estilo Victoria Beckham nos mostró cómo se puede ser bajita y utilizar básicamente todo.

Si se fijan es drapeada o plisada, pero empieza ajustada a la cadera. Podría ser un pantalón, podría ser envolvente, ¡¿qué pasa ahí?! :O



Estas con olanes son distintas. También tienen telas vaporosas pero más invernales y pesadas. Sin duda, para las intrépidas que no temen llamar la atención.

Asimétricas

Estas tampoco parecen irse. Si bien arriba hay algunas, aquí les dejo otras tantas, que no son abiertas.

Tartán con un twist

No pasan de moda y qué bueno. Son hermosas y favorecedoras. En línea A, circulares, mini… las típicas colegialas son ya un clásico.

Con mucho estampado

No son únicamente para primavera, ¡atrévete a llevarlas en cualquier época!

(Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)

Rectas o de lápiz

Las amo, pero no me siento cómoda con ellas, ¿tú sí las usas?

Las mini

Clásicas, no pueden faltar. Ya sea muy chiquitas para las más osadas o arriba de la rodilla, hay una para cada una de nosotras.

Las más originales

Aquí se abre para todos los largos, texturas y formas, ¿a poco no vale la pena tener una de estas?

