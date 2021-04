¿También te parece que el Instagram de todos ya es pan con lo mismo? Te presentamos propuestas de fotos originales que intentar estas vacaciones para nutrir de forma divertida y artística tu Instagram o X redes sociales.

Las fotos originales… ¡que ya no lo son!

Ya chole con la típica foto frente al mar con la pierna estirada y mano en la cintura, con la mega cero foto original de la selfie de frente a mí misma en la alberca o asoleadero, con el reflejo del espejo o con el típico abrazo de lado y sonrisa frontal de un grupo de amigos o (una que me da mucha risa), viendo al horizonte como dizque no me doy cuenta que me toman la foto.

Juega, sé espontánea y busca otros ángulos

La diferencia entre imponer o seguir la moda radica en atreverse a ser original, divertirse y experimentar lo novedoso.

Juega con tu pelo y toma otras partes del cuerpo diferentes al típico medium shot frontal.

Agrega elementos de la naturaleza y del entorno.

Aprovecha la luz de los atardeceres, báñate de la deliciosa #goldenhour

El juego de luz y sombras es tu aliado.

Posa de manera… ¡que no poses!, come, canta, habla, brinca pero no te congeles como modelo antigua.

Refléjate en el agua, en unas gafas de sol, en una ventana… ya flojera el típico espejo de tocador o vestidor.

Experimenta con las dimensiones, los tamaños en lejanía y cercanía.

Métele el lado juguetón y aléjate de la seriedad de un maniquí.

Taggeanos como @kenarevista y #fotosoriginales si intentas alguna de éstas o tus propias ocurrencias de fotos originales. Te compartiremos en nuestras stories de Instagram y Facebook

¡Felices vacaciones y a seguirnos cuidando!