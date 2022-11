Cuando pensamos en un hotel en medio del bosque pocas veces se nos viene a la cabeza la palabra «inclusión», ¿por qué? Porque pensamos en caminos difíciles, terracería y poco accesibilidad para personas que están en silla de ruedas o que no ven. Pero esta impresión cambió por completo cuando conocimos Finca La Concordia y su hotel boutique, Frutos del Bosque.

Cerca de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, está este lugar que tiene de todo: espacios para acampar, un río, un bosque endémico reserva ecológica, una huerta orgánica, sembradío de moras azules, espacio con venados, restaurante, hostal y muchas experiencias que puedes vivir.

¿Ya te lo imaginaste? Pues mira aquí:

Es un lugar en donde de verdad te sientes parte de la Madre Naturaleza y no te extrañaría encontrarte seres míticos que cuidan los bosques. Se llama hotel inclusivo y sustentable, ya que buscan la sustentabilidad económica y ambiental, e inclusivo porque hay espacios perfectos para transitar en silla de ruedas, por ejemplo.

Hotel boutique

Las habitaciones del Frutos del Bosque son muy lindas, ¡totalmente cabaña de lujo! Hay varias adaptadas para sillas de ruedas y personas de talla baja, que también pueden ser amigables para las personas débiles visuales.

Te dan la bienvenida en braile y nosotros experimentamos una cena cata a ciegas para ser mucho más empáticas con las personas que no ven bien.

Hay tres zonas de habitaciones en el hotel boutique: sección mora azul, sección zarzamora y sección frambuesa, cada una con cuartos diferentes pero con chimenea y baños cómodos.

Mi habitación tenía TRES camas, o sea, era una habitación familiar y perfecta para la aventura con las pequeñas personas de la casa.

El hotel trabaja como un Bed & Breakfast encantador y ya están por terminar su restaurante terraza que es bellísimo en el día pero también en la noche.

Ojo, según mi experiencia, antes de asistir hay que preguntar si tienen «amenities» como shampoo o crema para el cuerpo.

Experiencias especiales

Nos contaron que aquí básicamente te hacen los sueños realidad. Ok, ok, no cualquier sueño, pero sí tienen un menú interesante de actividades que pides «a la carta».

Como pudiste ver en el video, participamos en el taller de mermeladas en las que las hicimos nosotras mismas y solo con dos ingredientes: moras y azúcar.

Convivencia con venados

Confieso que para mí fue un alivio que no pudiéramos hacer esta actividad ya que tuve una mala experiencia con unos venados en otro sitio. ¿Por qué no pudimos? Bueno, es que ellos son muy territoriales cuando están en época de celo y justo nos tocó este periodo, por lo que es mejor no invadir su espacio. Esta medida me encantó porque, ahora que lo pienso, cuando yo fui a convivir con los venados acariciables, uno me mordió -nada grave, pero mejor me alejé- y pienso que quizá haya sido porque estaba pasando por la época de celo. Lo que una aprende.

Pero cuando pasa este periodo, en Finca La Concordia hacen desayunos con venados, eso sonará muy interesante para varias personas.

Recorrido por el bosque endémico

Si bien todavía no está del todo terminada la experiencia total del bosque endémico -falta el cementerio de las especies extintas y completar el monumento al árbol- caminar por los senderos, quedarte a leer un rato en el espacio asignado para eso, alimentar ardillas y conocer los helechos gigantes, los hongos y demás especies, vale todo. Las vistas son deliciosas y el aire súper puro y fresco.

Taller de cuidado y manejo de las blueberry

Este es perfecto en época de pisca porque podrás cultivarlas tú misma.

También se agradece a la tierra por la cosecha con rituales ancestrales.

En esta área frutosa, podemos incluir el taller de mermelada, que ya les había contado arriba.

Ensamble de vinos

Otro taller que incluye productos que se hacen de manera local: vinos de las frutas que se hacen ahí. Yo lo consideré muy dulce (el vino) pero a varias de mis acompañantes les encantó.

Circuito ecuestre

Un paseo a caballo le cae bien a todo mundo, en especial entre tanta bella naturaleza, las huertas y todo de manera segura.

Teatro a tu habitación

De esta experiencia nos contaron: básicamente tienen acuerdo con un grupo de teatro de la zona y ellos preparan todo para que pases una velada increíble con una obra para ti y los tuyos.

El proyecto total estará terminado en tres años más, pero sin duda vale la pena visitarlo desde ya. ¿A poco no se antoja pasar un Fin de Año ahí o alguna cita romántica? Pero también acampar con los amigos en época de calor (que dicen, hace mucho) e ir a coserchar tus frutos.

Todas las personas que fuimos juntas salimos encantadas de la experiencia, ¿qué opinas tú, te animarías?

Para reservar puedes escribirles a sus redes sociales o bien, hacerlo a través de Booking.

Fotos propias y cortesía del hotel.