Si no la viste en Expedientes secretos X (confieso que yo no la vi) pero luego la amaste en Sex Education y The Crown (ajá, es la mamá de Otis y Margaret Thatcher) sabrás que Gillian Anderson siempre luce como salida de revista y sin importar la edad que tenga (todas vamos creciendo), ¡queremos inspirarnos en su súper estilo!

Gillian Anderson roquea el traje masculino

No saben las ganas que tengo de usar uno… y de lucir así, ja. Claro, cada quien en su propio estilo, pero me parece súper sexy y femenino (aunque no lo parezca) este look. ¿Te atreverías?

El toque sofisticado lo da el sombrero, claro, pero también el dejar entendido que no traes nada debajo, los brillos y barbas con textura. Total, un triunfo.

El rojo es nuestro amigo

A pocas mujeres no se les ve ESPECTACULAR el rojo, y no hablo del tono rojizo del cabello de Gillian Anderson. Nos queda a todos los tamaños, colores de piel, de ojos y de cabello. Así que un vestido de noche que te haga sentir cómoda y guapa, será tu mejor amigo.

Camisetas con mensajes (feministas)

Ok, ok, yo diría feminista, pero puede ser de lo que tú quieras. Puedes hacer política con tu outfit. Pero justo yo tengo esta misma frase en una playera negra (de esas que puedes adquirir con Femmex).

Black is the new black (para siempre)

Sí, ya sabemos que hay muchos colores que hay que usarse y que hay muchos “… new blacks”, pero el negro siempre será el negro y es otro de esos tonos que nos quedan bien. Es elegante, versátil y puede ser tan divertido, sensual, conservador, clásico, locochón como queramos.

Negro + cualquier tono

Ya sé que hemos visto mucho este color en estas imágenes del estilo de Gillian Anderson, pero también lo combina con tonalidades neutros o alocados. Por alguna razón, yo siempre la traigo a mi memoria en verde (creo que en Sex Education sacó un vestido maravilloso en ese tono), así que este con negro, tiene que ir en primer lugar.

Ya sé, ¡te encantó! Déjanos tus comentarios sobre alguna mujer que te inspira.