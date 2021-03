Todas teníamos la duda de cómo iba a ser esta entrega de premios. No alfombra roja, dos locaciones distintas (Los Ángeles y Nueva York) y sin asistentes -al menos, conocidos-.

Así que nos dispusimos a ver qué ofrecían los canales que siempre hacen cobertura (E! Entertainment y TNT) y nos encontramos con la sorpresa que sí hubo un tipo alfombra roja virtual (muy bien ellos) y un pre-show, respectivamente.

Todo un reto esta producción, hay que decir, tanto la alfombra roja como la ceremonia en sí.

Los pros fueron que pudimos ver a muchas celebridades acompañadas de sus familias (y hasta el perro vino) y las reacciones de los chicos y grandes que acompañaban a los ganadores. No faltó la curiosidad que nos dio de husmear en la privacidad de sus hogares, «a ver, haga una toma de esa recámara completa, por favor», pensábamos.

Eso sí, el contra fue que pocas actrices y actores se dieron a la tarea de ponerse «en modo glamour», así que este año no tuvimos mucho de dónde escoger en cuanto looks.

Empecemos, entonces a ver cuáles fueron los looks favoritos de la editora de KENA.com, Cris Mendoza, y de la líder de la Comunidad KENA, Tania Lara.

Tomemos nota.

Looks de Cris Mendoza

Este año me voy a concentrar en lo que sí me gustó, pero no quiero dejar de mencionar que los looks de las dos conductoras, Tina Fay y Amy Poehler, me parecieron tristes, muy tristes elecciones. El primero que sacó Tina fue un tipo Tuxedo, que al parecer este año fue LA elección. Ese estuvo… bueno, bien.

Lo que me di cuenta es que estaban recreando moda de los 80s y 90s y que surgió la duda si es cierto que están de vuelta esas medias muy de oficina de aquella época… y al parecer sí, Eiza González también las lució.

Los otros looks de las conductoras… nonono… fatales. Por otro lado, vimos a varias personas súper casuales en sus casas, incluso ganadoras, pero se llevaron las palmas Jodie Foster y su esposa (acompañadas de su adorable perrito, Ziggy) que aparecieron en pijamas muy lindas.

Habiendo dicho esto, nos concentramos en los que sí me gustaron. En varios coincido con Tania, como la súper argentina/inglesa Anya, ella sí fue con todo el glamour, ¡como esperábamos! Jane Fonda, diosa de los olimpos, role model para esta que escribe, también lució espectacular. Otras que lucieron en glamour total y pudimos ver gracias al Twitter:

Angela Basset

¿Qué quieren? Soy doña plumas… ¡me encanta esa textura! Siempre, siempre le añaden glamour a todo. Ese tono berenjena es una belleza y el maquillaje sutil hacía que luciera más. Perfection!

Elle Fanning

Sin duda trajo el glamour del Hollywood de antaño, ¿a poco no les recuerda a esa época de los 50s?. Las fotos rompieron twitter y el maquillaje combinó perfecto con esa época. Ella estuvo nominada por The Great, que es una GRAN serie, pero no se llevó nada. Lástima.

Jane Levy

A ella solo la vi en Twitter, no la vi «en vivo», digamos. Pero ¡qué cosa! hermoso vestido, hermosa toda ella. Yo le hubiera recogido el cabello, pero nada más, ja.

Kaley Cuoco

¡Muero por ver su serie, The Flight Attendant! Me cae súper bien esta actriz y qué gusto que haya estado nominada. Sí se puso a la altura del evento y lució como princesita de cuento de hadas del siglo XX.

Kathryn Hahn

Como les dije antes, el look de esmoquin fue el más visto anoche y este en particular me parece fantástico. Todo es una belleza.

Tiffany Haddish

A esta chava no la ubico, la verdad, pero me gustó muuucho su traje cuando salió a presentar un premio. Eso sí, le hubiera puesto una tela «color piel» debajo porque distraía mucho la ropa interior. Pero lució espectacular y me pareció una propuesta muy original. El cabello y maquillaje, ¡increíbles!

Ahora, los looks de Tania

Pues sí, una gala extraordinaria en cuanto a salirse de lo acostumbrado, honestamente, no sentí vibraciones ni especial glamour ni show además se veía tan cortado, quemada la luz y frizzeada la imagen en ciertos momentos. Gajes del oficio casero y pandemiall. ¿Las celebridades habrían de arreglárselas solas o cómo? Además, ¡¿iba ser por zoom o webinar?! Bizarro, sin duda, pero la humanidad resolvemos en cuestiones adaptativas y salimos avantes, las celebs no son la excepción, claro está.

Coincido con Cris, el esmoquin y los looks andróginos predominaron, ¡claro! Toda una declaración de género, igualdad, empatía, poder femenino y demás. Mi favorito de ellos, a continuación. Y también coincido con ella en la fatalidad de los looks, a mi parecer de oficina ochentera, de las conductoras.

Jane Fonda

Imagen de Hollywoodlife.com

Simplemente la adoro, la admiro y cada año, desde hace décadas, me sorprende y me alecciona. Que si de niña hacía sus VHS de aerobics, que si imitaba su peinado de Barbarela, que si es un referente de mujer elegante, classy, fuerte, inteligente, sexi, potente en su labor filantrópica y recia activista… así dan ganas de revisar el concepto de envejecer.

Ahora se une al statement de los esmoquins y trajes sastres, pero destaca como siempre de entre el resto: hueso, tacón cuadrado y bajo en plata, acorde con su cabello (que por cierto en mi transmisión lo vi azul y hasta hoy caigo en cuenta), joyas y makeup fino: un look tan «timeless»… ¡como ella!

Anya Taylor-Joy

Imagen de infobae.com

Los tonos joyas preciosas tienden a predominar en las red carpet, sin embargo el verde esmeralda (o como yo lo veía: cuasi bandera mexicana) es un tono difícil y no tan popular. Pues la reina de los movimientos sorpresivos y acertados que nos conquistó en Queen´s Gambit nos la hizo igualito que Beth a sus contrincantes con este look Dior.

Con capa y sin capa, con el cabello lacio de puntas ondeadas al final en modo Barbie platinado, la tela que de cerca glittereaba, joyas dignas de una entrega de premios de este calibre, un total look en el mismo color (tan tendencia pronosticada este 2021) y posando reina desde su sillón casero ha ganado en los rankings de mejor look en casi todo lo que he visto.

¡Háganme caso, esta chica de 24 años está apenas comenzando, no le quitaremos el ojo, tiene tanto que aportar!

Amanda Seyfried

Aplausos para este look clásico de Hollywood, pero a la vez refrescante y con toques que lo hacen destacar.

Para empezar, su vestido Oscar de la Renta (ya desde ahí el acierto ) corte sirena en coral, un color que le quitó lo transparente a la clarísima piel de Amanda. Sensual y original de más, el escote en plan collar-estola de flores. Peinado ondas Jessica Rabbit… pero en suave, maquillaje de 10-actriz-perfecta que hace su aporte glamoroso a las premiaciones. ¡Bravo!… Ya nos urge verte en Mank.

Yalitza Aparicio

Nuestra Yali de conductora en un vestido de impresión falda-blusa bicolor en satín, azul rey y rosa mexicano… y extra mexicano pues estuvo a cargo del diseñador Kris Goiry, sus joyas por Daniela Villegas.

Glamoroso… mmm, no, clásico de una premiación… tampoco, Hollywoodesco… menos. A mi parecer, justo esos van siendo los aciertos que me asombran y admiro de Yalitza, ella que desde el inicio se sale de todo molde «celebrity» convencional y muy a su estilo siempre sobresale destacando cuestiones que en otra actriz no veríamos con lupa y seguramente criticaríamos en plan «cortos de mente».