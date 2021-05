Es lo que me encanta de las fashionistas verdaderas como Olivia Palermo. Reinterpretan las necesidades populares del momento y nos proponen un upgrade de la moda que se antoja para salir del sentimiento gris y «uniformado» de la vida cotidiana.

Disfrutemos la reinvención de los cubrebocas con pañoletas por esta reina del fashion andando por las calles de Nueva York. Seleccionamos imágenes tipo paparazzis de Pinterest, donde además sus looks de pies a cabeza son toda una inspiración para esta y todas las temporadas.

oliviapalermo.com

De aire misterioso, arabesco y sensual, Olivia Palermo le ha aportado la elegancia y fashionez que este look farmacia – hospital no tenía. Y nos ha devuelto lo chic a los outfits de todas las temporadas actuales. Gracias por devolvernos las ganas de vestirnos con clase.

telva.com

Siempre lo logra con sus looks estilizados pero clásicos, pero vanguardistas, pero elegantes, pero siempre muy Olivia Palermo. Esta vez lo ha logrado con el cubrebocas ya tan típico y cotidiano de la pandemia. Y seguramente trae un cubrebocas KN95 debajo… le hemos visto las ligas, ¡no se angustien!

thezoereport.com

Gracias a estos elementos en total voga como las pañoletas y pañuelos (checa en este link como integrar estas piezas a tus peinados) ha reinterpretado el cubrebocas de nuestros días y logrando todo un statement súper classy. Y lo ha hecho tan sencillo como bajar estas piezas de diseñador, de la cabeza al rostro.

No se me ocurre una mejor opción para cubrirnos ahora.

dailymail.co.uk

Queremos ser las primeras en ver tu upgrade en los looks pandemia, compártelo taggeándonos en @kenarevista con el #pañoletacubrebocas y #oliviapalermostyle

Y he aquí otro enlace a los looks pre pandemia de la it girl que desde hace años ha venido coronándose en los street styles y las diferentes semanas de la moda internacionales como la mejor fashionista de la escena.