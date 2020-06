Elle Fanning es una joven y divertida Catalina la Grande en la nueva serie de comedia The Great, que se estrena en México el 18 de junio por Starzplay Platicamos en exclusiva con Emma Fryer, la diseñadora del increíble vestuario, que te va a encantar, al igual que la serie, cuyo slogan es “una historia basada en hechos reales… a veces”.

Ya suena muy chistoso.

Catherine Zeta Jones hizo la película en 1995 y Helen Mirren una serie apenas el año pasado… Pero nadie nos había mostrado a una Catherine The Gerat (o Catalina la Grande) joven, romántica y sobre todo simpática como la de Elle Fanning.

Escrita y producida por Tony McNamara (el showrunner, como los llaman ahora en el boom de las series), es co guionista de “La Favorita” (Yorgos Lanthimos, 2018) y un enamorado de las reinas históricas europeas. Si eso no te parece motivo para verla, te damos uno más: ¡el fabuloso vestuario!

Diseñado por Emma Fryer está muy bien adaptado a la época: 1729, cuando Catalina llega de su natal Polonia al Palacio de Invierno para desposarse con el Gran Duque Pedro III, heredero de Pedro el Grande. Pero siempre que vemos esos divinos vestidos nos preguntamos: ¿podríamos tener un look como el de la joven Catherine? Emma nos responde.

¿Qué hace actual a Catherine con Elle Fanning?

Su determinación. Es una mujer moderna, preparada, inteligente y con mucha fuerza interior; creo que eso se nota a lo largo de la serie y no es mentira, es sumamente inspiradora. Sabemos que históricamente es una figura polémica, pero al mismo tiempo fue una pionera en el poder femenino y eso también lo quise expresar en su imagen y vestuario.

¿Qué elementos de su look apelan a este carácter del que nos cuentas?

Los colores… En los primeros capítulos verán muchos vestidos azul cielo, verde menta o rosados pálidos, porque Catherine es una chica romántica que tiene muchas ilusiones; es una mujer culta y lectora voraz que lleva las ideas de La Ilustración a la corte rusa. Pero a medida que se da cuenta de lo ignorante que es su esposo y de lo difícil que es ser emperatriz consorte en una corte tan caótica, va buscando aliados para imponer sus pensamientos y crear “una gran Rusia”; entonces, esos azules se intensifican y los rosas pasan a ser más granates.

¿Qué estudiaste para lograr el vestuario ideal?

Lo primero es revisar las pinturas de la corte y desde luego, de la época en general, ¿cómo se vestían los cortesanos, los sirvientes, el pueblo? Todo ello es el inicio, sobre eso partes y luego añades tu propuesta. Yo tomé muchos elementos dramáticos de diseñadores como Alexander McQueen o Versace, por ejemplo.

Catalina la Grande escribió en sus memorias (se encuentran publicadas) que ella nunca repetía un vestido porque le gustaba causar una impresión, ¿qué hay de esto en la serie?

Desde que llega corrige a las cortesanas y les dice que las pelucas francesas no son sombreros… imagínate su sentido del estilo. Ella no era parisina, pero estaba muy expuesta por su educación y por ende, a la moda. La época dorada de Catherine es en su madurez, que es lo que ha recogido gran parte de la historia y en la que ya elegía las mejores telas y participaba en los diseños. En su juventud estaba más preocupada por tomar el control y eso lo reflejamos en el vestuario: ella no usa peluca, sus vestidos son simples pero muy refinados y con pocas florituras.

¿Te dio libertad Tony McNamara para crear?

Bueno, los showrunners siempre tienen la última palabra, pero fue mi idea que pasáramos del azul que irradia luz hasta llegar a los rojos de poder; eso también lo platiqué con Elle (Fanning), porque no es lo mismo crear un vestuario para un personaje sin ponerle cara al actor. A veces, en la prueba te das cuenta que no sirve, que no resalta su personalidad y hace falta cambiar todo; trabajé mucho con los actores en función de su físico y de la sicología del personaje en el guion de Tony.

¿Y qué tal se sintió Nicholas Hault como el infame Pedro III?

Bueno, este joven Pedro es rico, ambicioso, consentido y caprichoso. Lo mismo sus ropas: son hermosas, importadas, de la más fina calidad. Cuando Nick tenía que hacerse la prueba para usar falda nos reímos mucho porque hablábamos de que usaría un hombre actualmente con la falda de una mujer. También le pusimos el calzonete típico de la época y le pregunté si se sentía cómodo y dijo que si Pedro lo hacía él también. ¡Se ve hermoso!

¿Qué otros personajes hay y cómo los presentaste?

Orlo (Sacha Dhawan) es uno de los aliados de Catherine y es un intelectual, un hombre de filosofía y valores, entonces su ropa habla mucho de eso: es impecable, con un “cravat” (los olanes al cuello) muy ceñido, que habla de su rigidez. Poco a poco también va cambiando y eso es lo que me gusta de ser vestuarista: los personajes no solo cambian en el guion, sino en su lenguaje corporal y en su imagen: cómo visten define cómo quieren ser percibidos.

¿También diseñaste las joyas y los accesorios?

Sí, todo, incluyendo las prendas de “piel”, como sabes, el frío en Rusia es importante y ellos usaban muchas prendas de animales, pero nosotros lo replicamos con “faux fur” (pieles falsas) -muy importante para mí-, que se ven preciosas. También usamos piezas antiguas de la casa de disfraces de Rom, algunas de ellas datan de la década de 1940. En cuanto a las joyas, elegimos pedrería de fantasía y algunas piedras semi preciosas para que brillaran en pantalla. Busqué que fueran de colores brillantes, como si lo que se colgaran fueran frutas.

¿Crees que algunos de estos outfits podrían ser usados hoy en día?

¡Jajaja, no lo sé! Creo que podemos crear looks inspirados en la moda antigua siempre con los toques modernos. Al final, los colores y las texturas son las mismas. Hay mucho de la moda del Siglo 18 en las casas de diseño de hoy como el propio McQueen.

¿QUIÉN ES EMMA FRYER?

Nació en Londres y fue vestuarista de la Ópera de Londres (Royal Opera House) y desde los años 90 trabaja en Hollywood, donde realizó el vestuario de la película ganadora del Oscar “Shakespeare in Love” (John Madden, 1998).

¿QUIÉN FUE CATALINA LA GRANDE?

*Nació en Pomerania (actualmente Polonia) el 2 de mayo de 1729 y murió en San Petersburgo, Imperio Ruso, el 17 de noviembre de 1796.

*Estaba emparentada con la zarina Isabel, hija de Pedro I El Grande por su madre, quien pertenecía al linaje de la Casa real sueca de Holstein-Gottorp.

*Fue emperatriz consorte de Rusia desde el 28 de junio de 1762; conspiró contra su esposo Pedro y se convirtió en emperatriz de Rusia 1762 a 1796.

*Ha sido la monarca más longeva del desaparecido Imperio Ruso.

*Entre sus grandes logros está la fundación de la ciudad de Sebastopol, a través de la conquista del General Potemkin, en Crimea, que sigue siendo territorio en disputa al día de hoy.

*En 1764 puso en el trono de su natal Polonia a Estanislao Poniatowski, último monarca de ese país hasta 1795. De él viene el linaje de los Poniatowski, exiliados a Francia; de ellos descienden la escritora Elena Poniatowska y su sobrina Kitzia Nin Poniatowska.

Fotos: Cortesía Starzplay y tomadas por Jason Bell