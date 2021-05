Un día como hoy, 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial para la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales, por lo que se conmemora como día mundial contra la homofobia, transfobia y bifobia, es decir, de luchar contra el rechazo a las personas homosexuales, transgénero y bisexuales.

Rechazo a elles

Los años pasan y mujeres y hombres son las libres de elegir a quién amar. Le damos prioridad a lo que de verdad pesa que es «sentirse felices y libres.»

La homofobia ha sido un acto de rechazo contundente para quienes han decido elegir su preferencia sexual diferente a la heterosexualidad.

La homofobia se basa en el pensamiento errado de que una persona heterosexual es supuestamente superior a las personas homosexuales o bisexuales.

Homofobia ¿miedo a qué?

El psicólogo estadounidense George Weinberg definió la homofobia como «el miedo a estar incómodamente cerca de homosexuales».

En su libro «Society and the Healthy Homosexual» («La sociedad y el homosexual sano») él comentó que «nunca consideraría que un paciente es sano si no ha superado su prejuicio contra la homosexualidad».

Esto es un buen motivo para celebrar este día ¿no? Miremos algunas imágenes que enfatizan en la importancia de erradicar prejuicios contra los demás. Descargables… MARCAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD: COLECCIONES PRIDE 2019

¡Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna nota de KENA!

Instagram, Facebook, Pinterest y Twitter.