En todas las culturas hay frases que reflejan cómo nos comportamos, lo que pensamos y sentimos, ya saben, los típicos refranes y otras más. Pero eso no significa que estén bien. Hay muchísimas frases que reflejan misoginia y homofobia y que hoy, queremos poner en la mesa y explicar por qué… no.

Esta parece «ligerita» pero «joto», «maricón», «puto»… todo nos lleva a un desprecio hacia ciertas personas. Recordemos que ya está prohibido gritar «puuuuuuuu…» en los estadios de futbol justo porque es ofensivo.

Referirnos a alguien como joto, es una manera muy despectiva de decirle que es «cobarde» pero también, amanerado y que eso es… no apreciado, digamos. Así que tenemos que dejarle de colgar esos milagritos a las personas y si pensamos que son cobardes, decírselo así: cobarde. Dejemos de relacionar a una persona homosexual con alguien miedoso. Y miren que estoy siendo muy eufemística, pero ustedes entienden.

Esta frase es homófoba pero también, misógina. O sea, si un niño llora es una mujer y por tanto, despreciable. El patriarcado (ese sistema que nos ha regido durante tanto tiempo y en el que el hombre es el centro del universo y la conversación) desprecia a lo femenino y todo lo que tiene que ver con ella: «la suavidad» de ciertas personas (homosexuales o no) es vista como mala porque recuerda a lo femenino, por tanto: de segunda clase.

Vamos a erradicarla, ya que todas las personas tenemos emociones y está bien demostrarlas, no tiene que ver con preferencias o sexos.

Este tema es muy delicado ya que la gente cree que la religión afirma que un hombre y una mujer son los que deberían de criar hijxs. Otras personas, se apegan a lo biológico y pues sí, se necesita un óvulo y un esperma para crear vida… ¿pero para criar?

Los pequeños seres humanos necesitan guía, contención, ejemplo, afecto, cuidados, educación y salud, esto puede venir de cualquier cuidador o cuidadora primaria, es decir: madres, padres, tías, abuelos, madrinas, vecinas… Y si nos apegamos a la figura establecida podemos llegar a la conclusión que tantos años de patriarcado nos han demostrado: no funciona. No siempre papá y mamá están para guiarnos. No siempre son el mejor ejemplo y… ¿qué es lo que necesita una personita, un género o un criador o criadora? Piénsalo bien.

¿Poooor? Aquí entraremos en más polémica porque expertos afirman que lo anti natural es tener relaciones monógamas y con contratos de por vida, dejen con quién se casen… ¿qué piensan?

Yo te dejo una reflexión aquí, ¿lo que te molesta son las muestras de afecto en público o que quienes lo hagan, sean personas del mismo sexo? Es decir, hay gente a la que le molesta ver a una pareja besándose en la calle, aunque sean heterosexuales y pues eso… ¿qué decir? Supongo que el pudor les gana. Pero si estás bien con una pareja heterosexual demostrándose afecto en público pero te molesta que una pareja homosexual haga lo mismo, disculpa pero es una actitud homofóbica. Sí, entendemos que es algo relativamente nuevo y lo nuevo y distinto da miedo, pero reflexiona qué es lo que te hace sentir incómodx…

Mucho que pensar, ¿no creen?