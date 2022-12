Están las relaciones tóxicas obvias, las que están tejidas sobre abuso y engaño y existen otras menos comentadas y quizá, notadas. Los ideales de relaciones tóxicos son una problemática de la que casi no se habla e incluso puede catalogarse como “menos ofensiva” cuando la realidad es otra.

Pequeño glosario de términos mal utilizados

Ideal

Un ideal es una idea casi perfecto de algo, de querer que las cosas salgan de esa manera específica.

Relationship goals

Es a lo que muchos aspiran. Ya sean las redes sociales o cualquier contenido romántico (libros, pelis, etc) el ideal de la pareja perfecta tipo Disney es el fin máximo para muchxs.

Y no hay que culpar a nadie

Casi todxs queremos tener algo bonito pero olvidamos que existen límites. Hay que comprender que no siempre las cosas serán como queremos y eso es completamente normal y está bien. En el tema de las relaciones puede ser algo de intentar hasta conseguir con la persona que realmente nos acompañe como deseamos o aceptar que esa perfección tan anhelada no existe. En este caso sólo queda ser humano y aceptar a la otra persona con sus defectos y construir día a día una relación estable de comprensión y entendimiento, más que de amor e ideales.

¿Cuándo el ideal en una relación se vuelve tóxico?

Existen personas que tienden a realizar acciones que realmente parecen buenas pero tienen un trasfondo no tan bueno. En algunos casos no se dan cuenta de ello y realmente se creen que su forma de pensar está bien cuando realmente no lo está. Con esta clase de personas, el ideal se vuelve tóxico.

Red flags en este tipo de relación

Describir constantemente su relación ideal y molestarse cuando las cosas no salen como se planeaba.

Invalidar tus sentimientos, no hablar de los problemas porque no tolera las emociones negativas.

Que todos los problemas se resuelvan con más problemas para la víctima y un gran alivio para el agresor.

Que todo deba ser según únicamente lo que uno dicta.

Esa persona que antepone sus necesidades de relación sobre las tuyas como ser humano. Comentarios como “deja de llorar porque no quiero verte así” pero sin una pizca de empatía real, son comunes. La manipulación del tipo “¿aún estás enojadx? Entonces yo también lo estaré contigo por estarlo” llena de mucha frustración, aunque a veces también se vuelve adicta de buscar aprobación, ¡súper red flag en tu interior!

Problemática invisible

Estas personas realmente no te quieren ni sienten una pizca de empatía por ti, porque si hacerte sentir mal no les causa nada ¿realmente crees que le importas? No, no lo hace por amor y tú tampoco hiciste nada malo, no debes interpretar un papel de la pareja perfecta, debes ser real y esto te hará imperfectx.

No puedes hacer hasta lo imposible por mantener feliz a alguien que consume tu vida y te hace perder el tiempo. Este es un tipo de manipulación y abuso psicológico que se encuentra muy presente y se ha agravado gracias al bombardeo excesivo de contenido perfeccionista.

Las distintas caras de un ideal

Y esto no ocurre sólo en una relación romántica, perfectamente puede suceder con alguna amistad que deseas mantener porque todos dicen que son tal para cual y le consideras tu mejor amigue. En todo tipo de relaciones siempre habrá problemas, la idea es resolverlos y seguir adelante. No estancarse, no soportar, porque si tienes que hacerlo ¿es una relación que valga la pena? ¿Es más importante que tú?

En resumen, los Ideales de relaciones tóxicos son igual de problemáticos y pueden incluso llegar a volverse violentos.