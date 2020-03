Cuando una relación empieza con gritos, insultos, competitividad y golpes, es momento de huir para siempre. Señales evidentes que estás aceptando toxicidad en tu vida.

En la actualidad y en muchas partes del mundo, un porcentaje importante de mujeres cree que porque la pareja les grita, pega o humilla, «se preocupan», «las cuidan» o las quieren, o en otros casos, siguen aceptando esa condición por miedo a…

Bien se dice que cuando una mujer se ama a sí misma, no da cabida para humillaciones; no es válido bajo ningún concepto. Pero cómo saber que «eso que estás viviendo» es violencia?

Abre los ojos y suelta todo ese temor, inseguridad y conformismo. ¡Sí!, conformismo a lo básico, a lo que no es para ti y a lo peor. Es entonces cuando mirarás atrás y entenderás que hubo un “yo” a quien permitiste dañar tanto y estás a tiempo de rescatar.

Señales que estás en una relación tóxica:

¿Sientes que te manipula?: ¡alerta! Es una de las señales que nunca fallan. Cuando tu pareja logra todo lo que quiere y tú se lo permites, automáticamente le das el “pase gratis” a que siga haciendo de las suyas. ¡No lo permitas y aclara las cosas desde el primer momento! O… vete.

Te aleja de tu entorno: si observas que ya no ves a tus amigos con tanta frecuencia como antes, no visitas a tus familiares o sencillamente dejas de hacer cosas que hacías solo porque a tu pareja no le gusta, pregúntate ¿es lo que quiero para mí?

No dejes que nadie te aparte de tus actividades diarias y de las personas que quieres. El espacio en pareja es fundamental y ambos lo deben considerar.

Celos, celos y más celos: por muy “tierno” que te parezca, los celos no son nada buenos. Ni celos pequeños ni grandes. Todos son el reflejo de inseguridades. Si este es tu caso, siempre es bueno una conversación entre dos, con todos los puntos claros.

¿Te agrede?: los maltratos físicos, verbales y psicológicos son letales para hacer que muera una relación. No dejes que te alce la mano ni la voz.

Aunque suene cliché, es importante entender que las relaciones tóxicas nunca serán la mejor opción de vivir el amor. ¡Ámate a ti misma y luego verás cómo los demás podrán amarte bonito!

