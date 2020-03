Es sumamente importante saber cuáles son las medidas oportunas en caso de ser contagiado por el coronavirus. Primero que nada, no perder la calma pero actúa de inmediato para evitar complicaciones y su propagación.

Según la Dirección General de Epidemiología de La Secretaría de Salud de México, más de 264 personas han acudido a realizarse pruebas directas de detección dando resultado negativo, aún así, más de 222 personas que han tenido contacto con pacientes confirmados, se encuentran en observación en cinco estados de la república. Y contando…

¿Qué hacer si te alarma el coronavirus?

Cuidados preventivos: hacer el uso de tapabocas en caso de tener síntomas, lavarse las manos con regularidad, usar gel antibacterial, cubrirse con un pañuelo al toser y estornudar, así como quedarse en casa en caso de estar enfermo, son pequeñas acciones importantes para evitar contagiarse o esparcir virus respiratorios.

Realizarse un estudio epidemiológico: es indispensable conocer la cobertura de tu póliza de seguro, pues algunas de ellas no cubren estos análisis o no cuentan con un convenio con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero si tienes sospechas de padecerlo, no es causa de realizarte el estudio. Primero, en hospitales privados, la prueba anda entre 4 y 9 mil pesos. No en todos los públicos lo realizan y siempre te harán varias preguntas para ver si eres candidato. La única razón para hacerte el estudio es: si presentas síntomas de la enfermedad, has viajado a países donde hay contagios masivos o estás en contacto con gente que sea positiva en la prueba. Si tienes dos o tres «sí», eres sujeto de estudio.

Aislamiento estricto: incluso para casos sospechosos o en caso de ser positivo, es primordial evitar el contacto con otras personas, y se recomienda ser atendido en unidades hospitalarias especializadas, donde se tomen precauciones especializadas basadas en el mecanismo de transmisión del virus.

Notifica el caso: si sospechas tener el virus, bien sea por presentar los síntomas o por haber tenido contacto directo con personas que llegaron del exterior, comunícate con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al teléfono 5337-1845 o al 800 00 44 800 y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx

Recuerda la importancia de la prevención. Evita salir de casa a menos que sean casos puntuales. Si te cuidas tu, estarás salvando al mundo entero ¡Pon tu granito de arena!

Información sugerida por Interprotección.