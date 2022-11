Existen tantos influencers de cocina tan talentosos que es difícil nombrar a unos pocos. Sin embargo estos 5 te van a sorprender y no solo por sus increíbles platillos, ya que su esencia y la manera de hacer las cosas te atraparán desde el primer momento.

Mandoka_

Mandoka no solo nos comparte sus recetas, sino que además nos adentra a una historia variopinta con toda clase de matices diversos. En una, cuenta una anécdota de su familia, en otras, compara ocurrencias cotidianas con la comida. Todas y cada una de sus recetas son super vistosas y creativas, sin más que decir, veamos una de ellas.

Soul In The Kitchen

Si eres de las que consume siempre lo mismo y busca recetas con lo que tienes en casa, esta cuenta no es para ti. Soul In The Kitchen no le teme a los platillos crudos, como el steak tartar o a los mariscos, alimento tan amado como odiado desde el principio de la historia. Atrévete a incluir en el carrito un par de ostras o dale un sabor completamente distinto a tus ingredientes de confianza.

@soulinthekitchen STEAK TARTAR CLÁSICCCC 🌶 para hacerlo perfecto simplemente hay que trabajar con una carne de mucha calidad, esta es de producción sostenible en la dehesa de @petra_mora y es que se deshace cuando la tomas. . Los ingredientes: 150g de solomillo de ternera, 1 yema de huevo, mostaza, aceite de oliva virgen extra, sal, Tabasco, salsa Worcestershire y pimienta negra recién molida, alcaparras y cebolleta. Simple. Y para servirlo podéis hacer estas tortitas que le vi a @avozmechef o tostar pan rico con mantequilla. No hay fallo. #steaktartare #meat#carne#receta#aprendecocina#cocinacontiktok#soulinthekitchen ♬ sonido original – Soul In The Kitchen

Chef Monique H dza

Y si lo que deseas es la opinión experta, la Chef Monica te ayudará a darle el mejor aspecto y sabor a todos tus platillos. Con su manera de hablar te inducirá a la paz y tranquilidad de su cocina donde prepara muchos dulces pero también platillos fuertes. Tiene un par de drinks e incluso recetas de especias muy interesantes que ella misma utiliza en su día a día.

Ailu Tokman

Para las que deseen recetas más sencillas y rápidas de hacer, Ailu es la mejor de todas en la lista. Las demás no tienen nada de malo, pero ella es perfecta si lo que deseas es cocinar algo con pocos ingredientes para salir rápido de la cocina y tener un platillo con aspecto de restaurant.

Surthy Cooks

Sus videos son tan placenteros de ver como la comida que prepara. Se ha popularizado tanto por sus videos de snacks procesados pero en versión casera, como por la increíble generosidad que denota al compartir y donar alimentos con los más necesitados, principalmente niños.

¿Qué otros influencers de cocina conoces?