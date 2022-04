Usar lentes de contacto, con o sin color, es una súper opción para descansar de los armazones. Y como todo en la vida, tiene sus, digamos términos y condiciones, para que podamos llevarlos de manera óptima y añadirlos a nuestra rutina de vida. Además, hay que saberse las reglas del juego a la hora de maquillarse, ya que hay productos y técnicas que se contraponen.

Así que por eso te dejamos estos tips de la experta optometrista Norma Leticia Orozco, de Latam Professional Affairs Head de Alcon, empresa líder global en el cuidado de la visión, quien nos brindó esta información durante un evento muy especial para conocer los lentes de contacto Air Optix y maquillarnos siguiendo estos tips con la Makeup Artist, Neiza Hernández.

Vamos con los tips para maquillaje y lentes de contacto



LAVA BIEN TUS MANOS ANTES

Puede que sea obvio, pero es importante tomar esto en cuenta, tanto para maquillarte como para ponerte tus lentes de contacto debes tener las manos limpias y libres de cremas para evitar que tengas alguna incomodidad cuando los traigas puestos.

SIEMPRE COLOCA LOS LENTES DE CONTACTO ANTES DE COMENZAR A MAQUILLARTE

Cuando eres nuevo usando lentes de contacto, cada vez que colocas el lente es normal que tu ojo tenga una reacción de lagrimeo, esto puede dañar tu maquillaje y generar que se quede atrapado entre el lente y tu ojo, causando incomodidad.

Lo ideal es que, con el lente de contacto ya puesto, tu sabrás el momento ideal para empezar a maquillarte y que quede espectacular. Además, te favorece, ya que con el lente puesto, podrás ver mejor cómo te maquillas.

TEN CUIDADO AL MAQUILLARTE CERCA DE LOS OJOS

Como recomendación general (uses lentes o no) trata de no utilizar tu maquillaje muy cerca de tus ojos y evita que los productos entren en contacto directo con ellos. Es probable que estos puedan causarte algún tipo de malestar o irritación. De igual forma, si usas lentes de contacto es preferible que a la hora de delinear lo hagas en la base de las pestañas o sobre el párpado.

UTILIZA MAQUILLAJES LÍQUIDOS O CREMOSOS Y NO EN POLVO

Sobre qué tipo de maquillaje utilizar, lo mejor es que evites todo los maquillajes y sombras en polvo, ya que las partículas pueden entrar con mayor facilidad dentro del ojo o caer sobre el lente de contacto y provocar alguna molestia. Trata siempre de usar productos que sean líquidos, en crema o compactos.

También es importante que optes por usar lentes de contacto de última tecnología. Puedes consultar el portafolio en www.airoptix.mx o acercarse a los especialistas en Facebook AirOptix MX.

COMPRA PRODUCTOS RESISTENTES AL AGUA

Si vas a utilizar rímel o delineador, lo mejor es que te fijes que sean resistentes al agua (water resistant) y así evitar que el maquillaje pueda correrse en caso de humedad, lluvia o lagrimeo. De esta manera evitarás que el maquillaje contamine tus lentes.

DI NO A LAS PESTAÑAS POSTIZAS

Si usas lentes de contacto, lo mejor es que optes por no aplicarte pestañas postizas, ya que éstas se aplican con adhesivo directamente sobre tus pestañas naturales y lo mejor sería evitar cualquier accidente o que tu lente pueda pegarse.

PARA DESMAQUILLARTE

Antes de desmaquillarte lava tus manos y quítate los lentes de contacto, esto para que puedas remover con facilidad todo el maquillaje y que ninguna sustancia del desmaquillante pueda entrar en contacto mientras traes puesto los lentes.

Siguiendo estas recomendaciones, te aseguramos que tendrás una excelente experiencia usando lentes de contacto y además se convertirán en tu accesorio favorito cada vez que quieras maquillarte o cuando tengas una cita especial.

