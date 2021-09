Como ya hemos dejado claro antes, en KENA amamos The Bold Type y estamos de acuerdo con que hay muchísimos outfits, maquillajes y peinados dignos de recrear y para todas las personalidades, pero hoy te hablaré de Jacqueline Carlyle (interpretada por Melora Hardin), la editora de la revista femenina Scarlet.

Esta mujer es la jefa perfecta, además es moderna, feminista y si podemos describirla con una palabra es “confianza”, pero además de todo esto… ¡sus outfits son espectaculares! Experimenta con varios atuendos, pero siempre elegantes y originales.

Jacqueline Carlyle: outifts que proyectan seguridad

Sus prendas son de firmas de moda como Calvin Klein, Givenchy, Alberta Ferretti, Dries Van Noten y Haider Ackermann y aunque a veces parezcan clásicos, si miras detalladamente encontrarás que siempre hay algo que marca la diferencia, como cinturones o zapatos.

¿Es Jacqueline nuestro personaje favorito de la serie?, puede que sí y es que siempre está impecable, innovando su estilo, sus cortes de cabello… ¡Glamour a mil!

¿Puedes elegir solo uno?

Jacqueline sí que sabe sobre cómo adaptar las tendencias del momento a cualquier situación sin importar la edad. Capítulo tras capítulo es una propuesta distinta de estilismos que queremos intentar, ¡ya quisiera yo tener ese clóset!

Espero no necesites más razones para ver esta serie si aún no lo haces. Te aseguro que querrás intentar recrear cada uno de sus looks según la ocasión y tus gustos.

¡También looks a todo color!