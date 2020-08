Los Jeans son un básico para todas y todos sin importar la edad. Y a lo mejor solo pensamos en los pantalones, ¿pero eso es todo? Aquí van los que considero son los básicos de hoy en día:

Volvieron los pantalones a la cintura que no a todo mundo le gustan. Estos en particular me parecen cómodos, básicos porque son rectos y de un tono muy versátil, además que nos quedan a casi todas. Son de Sexy Jeans.

Los skinny jeans no se van a ningún lado. La variante actual es que van a la cintura.

Los clásicos ochenteros también están en tendencia y, ¡qué comodidad!

También los vestidos de mezclilla son un clásico. Frescos, cómodos y hay de muchísimos modelos.

El vestido camisero puede ser usado solo, con un cinturón o con camiseta abajo. Casual y sexy.

Los cubrebocas llegaron para quedarse una buena temporada, ¿por qué no combinarlos con tu outfit?

Las faldas son un must-have, ya sea que optes por una clásica recta arriba de las rodillas o por una mini con acabado roto. Lo maravilloso es que arriba puedes poner cualquier prenda, ¡literal!

Los jumpers, overoles o monos son los padres de esta moda porque justo con ellos nació la tendencia: ropa resistente para trabajador. Pero puedes usarlos como consideres mejor, ¡echa a volar tu imaginación!

Para terminar tu look, una chamarra que ajuste perfecto será un complemento para época de lluvias, otoño o hasta el principio de la primavera: suficiente cobertura para esos días frescos.