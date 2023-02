Siempre que me dicen restaurante asiático diré que sí con mucha emoción. No es que sea experta, pero la comida japonesa, coreana, vietnamita, china y tailandesa que conozco, uffff. Y la de India, ¡¿qué decir?! Así que cuando nos invitaron a probar este espacio de lujo en Polanco no podía más que estar emocionada.

KYU: un concepto muy top

Justo entre tiendas de marcas de lujo, está una entrada pequeña (Goldsmith 66) solo con una mini recepción y el elevador. Al subir, te encuentras con un amplio espacio, con madera, plantas y una cocina abierta.

Mucha gente te da la bienvenida entre botellas de vino y puedes elegir entre terraza o estar dentro. Hay una DJ que ameniza la noche en que vamos a probar este restaurante asiático pero no te asustes, puedes platicar sin problema.

Ya sentadas en nuestra mesa, comienzan a llegar los platillos que han elegido para esta ocasión especial.

Este restaurante asiático tiene una carta con una combinación de cocina japonesa, tailandés, coreana y cortes americanos, con leña de encino, y se firme Family style, es decir, al centro para compartir.

Platillos representativos de este restaurante asiático

Empezamos con una entrada de láminas de hamichi con hierbas y salsa ponzu blanca, muy muy rico, acompañada de unos drinks muy sofisticados y uno, humeante.

Spicy Golden Margarita Smokey Monkey

Prepárense porque la pasarela de platillos viene larga.

Después probamos otra delicia: coliflor rostizada con aceite de semilla de uva y vinagreta y cremoso de queso de cabra. Algo tiene este platillo que aunque no seas fan de la coliflor, encanta. Quizá sea la salsa y el fuerte sabor a queso, pero nos gustó mucho.

Seguimos con escalopes de callo de hacha y aceite de trufa en pan brioche. Este es un platillo muy fuerte pero que será fav de muchas personas.

Continuamos con uno de mis recurrentes platillos japoneses: gyosas, ahora con hongo y cerdo y un espejo de ponzu trufado.

Lo que sigue es otra maravilla del mar: pulpo a la parrilla con aceite y páprika, acompañado de ceviche de jícama.

Ya para este punto estábamos en necesidad de otro estómago, pero nos ayudó un poco de vino japonés.

Otra verdura que acompañó la noche fue el brócoli con vinagreta de jengibre y menta japonesa, gomitas de jengibre y hojitas de menta.

Casi finalizamos con un clásico que me moría por probar: pollo frito estilo coreano, marinado con suero de leche y mantequilla. Se rebosa en katakuriko para freírse y se sirve sobre una salsa de chiles coreanos (no pica, la verdad).

Terminamos con una sorpresa: sorbete de fresas con albahaca con panacota de kafir y lemon grass sobre crumble de Avena. Nos recomiendan revolverlo para sentir todas las texturas y es una buena mezcla.

Así llegó el final de la noche con el estómago llenísimo y una muestra de la cocina de distintos países en un lugar muy top de la Ciudad de México. Este lugar es perfecto para ir con los amigos, aunque también podría servir como escenario para una cena romántica.

El ticket promedio es de aproximadamente $1200 pesos sin alcohol.