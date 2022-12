Cuando leemos la frase «piel madura» inmediatamente nos imaginamos a una persona arrugadita y de «más de…» y vamos recorriendo esa edad conforme nosotras mismas vamos creciendo.

La cosa es que si buscamos algún tipo de definición sobre la piel madura vamos a encontrar cosas como «piel en la que la falta de colágeno ha hecho que pierda densidad y por tanto, firmeza. Básicamente la piel madura es la que ha perdido colágeno y luce delgada, frágil y que empiece a «colgarse».

El problema es que para cuando esto llega quizá sea demasiado tarde para prevenirlo… así que, ¿vamos a esperar a vernos la piel así, a llegar a «equis» años para hacer algo al respecto?

¿Cuándo se deja de producir colágeno natural?

¿Estás sentada. Porque necesitarás sentarte para leer lo siguiente: nuestra piel comienza su proceso de madurez a los 25 años.

¿Ya te recuperaste? Ok, según lo que entendemos como piel madura, a los 25 todavía no alcanza ese rango, pero si somos estrictas, a esa edad comienza… el descenso.

Vamos paso a paso. Si bien es cierto que cada tipo de piel necesita diversos y particulares cuidados, también es cierto que la piel seca de los 20 no es la misma que la de los 60. No luce igual. No necesita lo mismo. A lo mejor a los 20 queremos darle humectación e hidratación, así que con mucho ácido hialurónico y otros ingredientes la dejamos muy satisfecha, a los 60 querremos algo para la flacidez, tal vez otra cosa para las manchas, para la hinchazón pero a la vez para la pérdida del luminosidad y hasta para las venitas rojas junto a la nariz.

Y el bótox. Y nuestras sesiones de Ultraformer. Por todo esto, ¿te parece que empecemos con la rutina para cuando nuestra piel comience a mostrar algunos signos de madurez?

Mientras sucede eso, ¡mucha limpieza, humectación y protección solar!

¿Cómo cuidar la piel madura?

Ya llegamos al punto en el que les confieso que yo ya estoy preocupada por la pérdida de definición del óvalo del rostro. Si bien no tengo grandes líneas de expresión y el Ultraformer (que no es anuncio, pero es la verdad) me ayudó a disminuir la línea de la sonrisa, esa «papada» que empieza a formarse me espanta.

Y no soy la única, escuché a la hermosa Lilia Cortés decir en una de sus historias que también está buscando ya productos que ayuden con la firmeza de su piel.

Por eso, ¡al mal paso darle prisa!

Aquí van productos probados y comprobados por mi «yo con piel madura», pero que, según un estudio de la piel que me acaban de hacer, mi piel tiene cuatro años menos que mi edad biológica, ¡cosa muy rara!, así que háganme caso.

Limpieza

Aquí puedo decirles que la mezcla entre mi piel madura con mi piel grasa no me hace un gran favor. Pero ahora que estamos en clima más frío, prefiero algo mucho más suave y les recomiendo estos limpiadores suaves. Confidence in a Cleanser de It Cosmetics.

Otro muy suave también es el de Vitamin E de The Body Shop.

Contorno de ojos

A veces se nos olvida este paso, así que lo hago de una vez por si me sucede también.

La crema de esta área tan delicada debe de ponerse con igual delicadeza y, de ser posible, con un suave masaje. Es importante que la pongas de día y de noche.

Esta es la línea de cuidado de la piel premium de ISDIN y la encuentras en consultorios dermatológicos, además de su tienda en Artz pedregal y el notición es que ya la encuentras en farmacias que tienen área de derma, como San Pablo. A penas la voy a probar pero suena muy prometedora. Vital Eyes de Isdinceutics.

Otra fantástica que he usado, pero más costosa (aproximadamente $1,500 pesos) es la de la línea de cuidado de la piel de Amway, Skin Nutrition Reactivation Eye Cream de Artistry. Muy muy buena.

Así que para limpiar el área también hay que utilizar algo que no requiera de estar talle y talle. Este es uno de los mejores desmaquillantes que lo quitan todo de una pasada Desmaquillante sin aceite de Mary Kay. El precio es de aproximadamente $300 pesos y lo encuentras con consultoras y hasta en Amazon.

Otro igualmente bueno, es el Pur Bleuet de Yves Rocher, y ellos tienen tiendas en muchos lugares y también venden en Amazon. $250 pesos.

Humectación y cuidado del rostro

Ahora traigo una novedad: unos sueros que le dan un boost a la piel. Son cuatro y se utilizan juntos pero no al mismo tiempo. Llevo como una semana usándolos y prometen maravillas. Clinical Solutions de Mary Kay.

Cada uno de ellos está hecho para necesidades específicas, aunque recomiendan que uses dos: el de la necesidad que quieras + el de humectación (que contiene ácido hialurónico, ceramidas y extracto de verbena officinalis. Primero aplicas uno, dejas secar, luego el otro y terminas con tu crema más bloqueador.

Cada uno tiene un costo aproximado de $550-600 pesos.

Otro suero que me gusta muchísimo porque me deja la piel súper linda es este de Garnier, con vitamina C y un costo aproximado de $160 pesos.

Para humectar la piel, estoy usando esta crema que me está gustando mucho, me deja hidratada y huele delicioso (cosa que te das cuenta que importa hasta que la pruebas). Es de una marca que encuentras con dermatólogos y está en aproximadamente $2000 pesos. Callagen 360 de Mesoestetic.

Esta otra también me deja la piel muy humectada, en especial me encanta para el cuello y el pecho. Cuesta aproximadamente $690 pesos. Filler Vegétal de Yves Rocher, la crema.

Filtro solar

Aquí la verdad es que no uso uno de «piel madura» sino uno ligero porque lo prefiero así. Este en particular no se hace «bolitas», se aplica fácilmente, es transparente y se siente maravillosamente fresco. Cuesta entre $400 y 500 pesos. Gel crema solar anti manchas de Lullage.

Así que ya sabes: la piel madura comienza desde los 25, ¿cuándo empezarás tú a cuidarla?

Imagen de https://www.freepik.es/autor/anastasiakazakova