La amistad entre un hombre y una mujer… ¿Es posible?, ¿existe?, ¿la tienes?, y es que muchas veces sucede más pronto que tarde, que esa «relación de amigos» sin querer se convierte en «algo más».

¿Un hombre y una mujer pueden ser amigos? Hay quienes afirman que obvio SÍ y quienes aseguran que NO. La ciencia por su parte asegura que en algún momento se va a manifestar la atracción mutua que transforma la amistad en relación sentimental, porque se impone el instinto de reproducción y contra eso no se puede hacer nada. Yo la verdad, tengo mis dudas, yo creo que SÍ puede existir la amistad desinteresada y sin atracción sexual entre hombres y mujeres.

El escritor mexicano Enrique Serna opina sobre el tema, en particular sobre la aparentemente conflictiva relación amistosa entre un hombre y una mujer, pero vista desde la perspectiva masculina.

En efecto: en culturas como la mexicana, y posiblemente también en varias otras (latinas sobre todo), el hombre se niega ante la posibilidad de amistarse con una mujer porque culturalmente está presionado a vivir este tipo de relaciones solo en función de la seducción. El autor escribe:

«Como ahora tengo más facilidad para congeniar con las mujeres que con los hombres, comienzo a ver a mi propio sexo con los ojos de mis amigas. Ya no soporto el talante competitivo, el machismo rampante, la resequedad obtusa de los varones convencionales, sobre todo cuando llegan a la madurez. En la mayoría, el temor a mostrar sentimientos alcanza grados patológicos. El grado de intimidad que pueden alcanzar con sus amigos no les sirve de mucho, pues casi nunca lo aprovechan para desnudar el alma, y si acaso hablan de sus amores o sus amoríos es para ufanarse fanfarronamente de una conquista. Cuando están sobrios no se permiten la menor flaqueza y en la borrachera el ego se les hincha hasta la hipertrofia. Sólo conocen la catarsis engreída, no la que purifica el alma. El miedo a incurrir en cualquier flaqueza que ponga en duda su hombría, los condena a una falta absoluta de espontaneidad. Según la dialéctica hegeliana, el amo se define por su antagonismo con el esclavo y por lo tanto, sólo existe en función del adversario al que debe someter. Con los varones hombrunos ocurre algo parecido: son una copia en negativo de la jotería que aborrecen.