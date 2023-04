Esta guía está pensada para aquellos amigues distanciados, no importa cuál sea la razón. ¿Debería volver a hablarle? Esa frase que te has hecho durante tanto tiempo, hoy por fin tiene respuesta. Todo depende de cuál sea tu caso específico, pero esto te podría ayudar.

La tortura

Lo primero que pensamos cuando alguien se aleja de nuestras vidas es, ¿qué hice mal? Es normal y no estás sola. Es normal torturarnos acerca de este tema y sentirnos de lo peor. No siempre podrás saber la razón por la cual esta persona se aleja, aunque a veces podrás tener una leve idea del por qué. Antes de pensar cualquier cosa, sigue esta infalible fórmula.

Quién se alejó, al final no importa mucho

Si tú te alejaste, sabes perfectamente la razón, si elle se aleja, puede que no. Es algo básico, con esa información pregúntate, ¿Debería hablarlo? Si te alejaste, podrías apelar a la responsabilidad afectiva de platicar acerca del porqué lo hiciste, ya que el no saber destroza mucho más que cualquier cosa. Si es el caso, expón tus razones, agradece por la amistad y retírate de ella antes de que todo sea peor.

Si elle se alejó de ti, ha pasado un tiempo y simplemente no te ha dicho un porqué. Primero piensa, si elle no te dio una explicación (quiera volver o no a recuperar esa amistad) ¿por qué tendrías tú que dar el primer paso? Es duro pero si esa persona no tiene la suficiente madurez emocional para volver y fue quien falló, no tendrías por qué hacerlo tú. Si no te busca, no le importas lo suficiente.

Esa puede ser una razón pero a veces todo es mucho más complicado y simplificar las actitudes y los pensamientos dentro de las relaciones humanas en una fórmula sencilla de un blog resulta prácticamente imposible.

¿Debería volver a hablarle?

Por otro lado, no importa quién se alejó. Si crees que hablarlo, ya sea para cerrar ese capítulo te hará bien, intentar no cuesta nada.

Razones de peso

Puede que la razón sea una serie de actitudes o situaciones tóxicas. Recuerda que una persona que suele herirte, denigrarte y demás no es tu amigue. Por ello, si se trata de una serie, lo mejor que pudo pasar es cortar esa “amistad” de raíz. Si crees que el sufrimiento de ser su amiga es mucho peor que el sufrimiento de estar lejos, la respuesta es clara. ¿Por qué siquiera debes sufrir al lado de alguien?

¿Puede cambiar?

Si por el contrario se trata de actitudes recientes o algún hecho puntual que te molestó, puede que exista una reconciliación saludable. Habla con elle, explica cómo te hizo sentir y si piensas que ese hecho no volverá a ocurrir, lo mejor será intentar recuperar esa amistad.

Perder amigxs no es fácil y es una pérdida que se sufre y se llora. Alguien una vez dijo,