Ajá, ya regresó la nueva temporada de «And just like that…» y, no, no la he visto aún, pero con eso de que regresaba Samantha, ¿quién puede esperar? Ok, yo lo hice, pero la cosa es que recordé algunos aspectos que me gustaron muchísimo de la original, Sex And The City… aunque con la distancia ya no esté tan de acuerdo con muchas cosas que suceden en la serie.

Y vayamos a recordar…

**Inserte música de fantasía con flash back**

En la bulliciosa ciudad de Nueva York, cuatro mujeres intrépidas se adentraron en el laberinto de la vida amorosa, la amistad y la autodescubrimiento. A lo largo de seis exitosas temporadas y dos películas, «Sex and the City» nos dejó un legado perdurable lleno de moda extravagante, cócteles cosmopolitas y, por supuesto, una serie de valiosas lecciones sobre el amor y la vida.

Aquí hay cinco cosas que aprendimos de la icónica serie que cautivó nuestros corazones.

La amistad es el salvavidas de la vida urbana

En un mundo vertiginoso y a menudo solitario, Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha demostraron que la amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo. A través de rupturas devastadoras, romances tórridos -desastrosos muchas veces- y desafíos profesionales, estas mujeres siempre estuvieron ahí la una para la otra. Nos enseñaron que nuestras amigas pueden ser nuestro ancla emocional y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse.

El amor no siempre es un cuento de hadas

A través de los altibajos de sus relaciones, «Sex and the City» nos recordó que el amor no siempre es perfecto y predecible. Nos enseñó que las decepciones y los desengaños son parte inevitable del viaje romántico. Desde las dificultades para encontrar al indicado hasta las relaciones tumultuosas, aprendimos que el amor verdadero requiere trabajo, paciencia y la voluntad de enfrentar los desafíos con valentía.

La independencia es un regalo poderoso

Carrie Bradshaw se convirtió en el ícono de la independencia y la libertad femenina (al menos eso pareció en tu momento). A través de su carrera como escritora, su estilo de vida en la ciudad y su elección de no depender económicamente de un hombre, nos enseñó que una mujer puede ser exitosa y plena por sí misma. Nos inspiró a perseguir nuestros sueños, confiar en nuestras habilidades y nunca perder de vista nuestra propia valía. Ajá, y nos causó traumas a las personas que pensamos que podríamos vivir un estilo de vida muy elevado escribiendo…

La moda es una forma de expresión personal

La moda siempre ocupó un lugar destacado en «Sex and the City». Carrie y sus amigas nos mostraron que la ropa es más que una simple necesidad. La moda puede ser una expresión creativa de nuestra personalidad y un medio para empoderarnos. Desde los zapatos Manolo Blahnik hasta los vestidos de diseñador, nos enseñaron que la moda puede ser un símbolo de confianza y autoexpresión.

La sexualidad es algo para celebrar y explorar

Sex and the City rompió barreras al abordar abiertamente la sexualidad femenina, ¡esto fue lo máximo! A través de las aventuras amorosas de Samantha y las reflexiones de Carrie sobre la intimidad, aprendimos que la sexualidad es algo natural y saludable. La serie nos animó a explorar nuestras propias necesidades y deseos, y a no tener miedo de hablar abiertamente sobre el tema. Y vaya que todas quisimos probar un conejito como nuestros primeros vibradores, ¡y yo sí lo hice!

Esta serie nos dejó un legado duradero de amistad, amor propio y valentía. Aprendimos que las relaciones no siempre son fáciles, pero que la amistad verdadera y la confianza en uno mismo pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Nos enseñó a abrazar nuestra independencia, a expresarnos a través de la moda y a celebrar nuestra sexualidad sin disculpas. En definitiva, esta serie rompió barreras y nos dejó lecciones valiosas sobre la vida moderna y el eterno desafío de encontrar el amor y la felicidad en la jungla urbana.