Que si tus queridos amigas y amigos se mudan de ciudad o país, que si tienen hijos (aquí ¡híjole!), cambian de trabajo o escuela o que si están en alguna actividad o persona ultra consumidora de su tiempo… peor aún, si algo feo sucedió entre ustedes: fomentar la amistad cuando cambia la vida no es fácil, pero es posible.

deseos-de-la-via-lactea.tumblr.com

Hazte presente

¡Manifiéstate! Ya sé que suena simple, pero revisa y es lo más complejo en una amistad cuando cambia la vida… te consume el día, el trabajo, la distancia, tus obligaciones y bendiciones y hasta el cambio de rutina.

Por hacer acto de presencia, no me refiero necesariamente a hacerlo físicamente en un cafecito o en su hogar cada tarde, pero tampoco a que envíes un Piolín con los Buenos días a su chat cada mañana.

Fomenta el tiempo de calidad con una llamada y si no hay tiempo, envíense audios contándose sus novedades, vida y obra. La consigna es avisar que contestarán con paciencia en cuanto puedan… ¡y hacerlo! Sobra decir que esto debe tener una cierta periodicidad o no va servir de mucho hacerlo una vez cada semestre. La amistad también tiene que ver con la frecuencia.

Está cuando te necesite

Quitate esos pensamientos de «mi amiga no me pela», «mi amigo está en su rollo», «yo no le importo» y equivalentes. La amistad cuando cambia la vida puede parecer distante u olvidada, pero, aunque tiene que ver con lo dicho anteriormente (periodicidad y frecuencia), tiene más relevancia en los momentos crueles de la vida.

Dicta el dicho: «A los amigos los cuentas en la cárcel y en el hospital» (… algo así va el refrán). El chiste es que en los momentos de dolor, crisis, problemas o duelo es cuando realmente necesitas más de tus amistades… y la realidad es que es poco frecuente que sea el doliente quien busque al otro. Así que es tu deber como amiga, quitarte de orgullos y buscar a esa persona con un: «Cómo puedo apoyarte o un simple Aquí estoy para ti»

No te olvides de lo importante

Haz un esfuerzo extra en las fechas importantes. Decir «no puedo ir» todo el tiempo es el peor mata amistad cuando cambia la vida. Tener detalles desde lejos o mejor aun, hacerte presente en los cumpleaños, la boda, el baby shower, el sepelio de un pariente cercano, el enviar flores cuando tiene un logro laboral importante, etc… son cosas que no debes brincarte ni dar por sentado.

Todo lo anterior es lo socialmente importante pero habrá otras actividades y momentos que a tu amistad particular le parezcan importantes, así que partiendo de que se conocen a fondo, no te olvides de eso particular entre ustedes.

Like a pro/Pinterest

Perdón y que el tiempo acomode en su sitio las cosas

Este bloque es para los casos particulares donde no solo tambalea la amistad cuando cambia la vida, sino porque hubo un problema entre las partes.

Si estás dolida o arrepentida, antes de aplicar la retirada honorable debes hacer una cosa crucial para que no parezca «la ley del hielo» o un desinterés rotundo… y esta cosa es: pedir perdón (en caso de que seas la agraviadora (ya sea principal o parcial).

Escríbele, charla, discúlpate y explica desde tu punto. No intentes convencer ese mismo día, ni vayas esperando una disculpa de vuelta ni que se construya Roma otra vez ese mismo día. Solo «siembra la semilla«, hazlo con amor y humildad, retírate y deja que el tiempo germine lo demás.

Si al contrario fuiste tú la agraviada, expresa tu sentir y retírate. Igualmente no esperes nada ese mismo día. Deja que el tiempo acomode las cosas, créeme, lo hace.

Aquí u texto sobre lo liberador del perdón y cómo pedirlo.

Cuéntanos en los comentarios si tienes un problema con alguna amistad cuando cambia la vida.