Como distribuidora de un producto natural para bajar de peso, me siento con la responsabilidad de compartir desde qué conciencia me gustaría que tomaras Lipoblue.

Quizá suena a spam comercial, pero desde el fondo de mi corazón quiero decirte que es impresionante lo que bajar de peso puede hacer por ti.

Porque perder desde 3 hasta 40 kilos no es algo que sólo repercute en una mejor salud y condición física, sino también, y me atrevería a decir que incluso más, en la salud emocional, en la autoestima.

Después de escuchar durante décadas que mi cuerpo iba a cambiar –por la edad, las hormonas, etc.– puedo decirte que NO ES VERDAD. Tengo mejor cuerpo que hace muchos años, y siendo honesta, mejor que muchas veinteañeras (no que me guste compararme, pero bueno, a veces es inevitable jejeje).

Ahora bien. A mí me cuesta mucho promocionar lo que tomo porque no me gusta ponerme de ejemplo estético… Por eso me puse a pensar MUCHO cuando una amiga le dijo a su hija –visiblemente con sobrepeso– que si lo quería probar y ésta le contestó (en un tono que francamente me molestó mucho): “Yo no quiero tomar eso, yo sí quiero a mi cuerpo”.

A mí lo de la pensada se me da, me encanta clavarme y reflexionar acerca de las cosas que me dejan en shock, como la respuesta que dio esta chica. “¿Estoy vendiendo algo que promueve el odio a nuestro propio cuerpo?”, me pregunté más o menos cinco noches.

No vendo un producto que promueve el odio al cuerpo, TODO LO CONTRARIO, ¿pero de qué depende cómo se ve el incluir Lipoblue en tu rutina? DE LA CONSCIENCIA E INTENCIÓN QUE TÚ LE INYECTES.

Gracias a la Kabbalah he aprendido que no importa tanto el acto como la consciencia desde la que se hace. Lo que sea que hagamos, siempre es bueno preguntarnos: ¿Lo hago por amor o por manipulación?, ¿lo hago por generosidad o para que me acepten?, ¿lo hago por curiosidad o con tal de pertenecer? Todo lo que hacemos puede tener dos raíces: la Luz y el Ego, el deseo para recibir para nosotros mismos o el deseo de recibir para compartir con los demás.

Un acto no es bueno ni malo per sé (eso sería moral o ética). El mismo acto nos puede acercar a la Luz o a la Oscuridad dependiendo de la consciencia con la que lo hacemos. Y esa consciencia es absoluta y totalmente personal e íntima. Únicamente el Creador y nosotros sabemos cuál es la verdadera raíz de lo que estamos haciendo. Nadie más (por eso es tonto cuando juzgamos, porque no tenemos la película completa).

TODO ES CONSCIENCIA (INCLUYENDO EL LIPOBLUE)

Esta lección de espiritualidad viene al caso porque yo no puedo decir ni que Lipoblue fomenta la sana autoestima ni que promueve el odio al cuerpo PORQUE DEPENDE DE CADA PERSONA desde dónde lo están consumiendo.

Personalmente yo “únicamente quería bajar 3 kilos”, por eso lo empecé a tomar, pero no te quiero ni contar las maravillas que ha obrado en mí sentirme más guapa, más segura, más sexy, tanto fuera como adentro del Instagram y de la cama. Me gusta cómo me queda la ropa, me gusta cómo salgo en las fotos, me gusta cómo me monto en mi macho (jajajaja, eso lo escuché de otra amiga bruja y me encantó).

Muy seguido se nos olvida que somos almas viviendo una experiencia corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que está increíble atender las necesidades del alma, pero no se nos puede olvidar que EL CUERPO es el vehículo para experimentar la vida.

Nuestro cuerpo es el medio que nuestra alma tiene para vivir, el alma no puede hacer su trabajo SIN el cuerpo. ¿Por qué no agradecerle, cuidarlo, procurarlo, quererlo, amarlo, darle servicio, atenderlo, consentirlo? Desde la conciencia correcta.

Así que, bueno, si quieres bajar de peso DESDE EL AMOR, para sentirte mejor en tu cuerpo, en tu templo, en tu ser; sentirte más segura, más sexy, más seductora, más lista para hacerle el amor a la vida para que la vida nos haga el amor a nosotras, ¡prueba Lipoblue! Si lo quieres probar porque odias a tu cuerpo, entonces mejor no.

Porque yo no quiero promover, simplemente no me interesa promocionar algo que atente contra el amor propio, TODO LO CONTRARIO.

Quiero demostrarte que podemos tomar la misma pastilla desde el amor, la apreciación y la consciencia de querer disfrutar la vida. Si tú te gustas, te quieres y te gozas, la vida será un espejo y te regresará experiencias gozosas.

Lo que me he dado cuenta es que tristemente el sobrepeso es uno de los principales impedimentos para hacer esto. Las buenas noticias es que el sobrepeso se puede eliminar con Lipoblue, y créeme cuando te digo que los resultados son espectaculares, tanto a nivel físico como emocional. Para muestra el caso de Chica Plus México.

Dejemos de tachar las actividades que hacemos como buenas o malas por el status quo y empecemos a cuestionar desde dónde hacemos las cosas. Por ejemplo, yo voy a clases de baile, yoga y pilates 5 o 6 veces a la semana PORQUE AMO MI CUERPO, porque quiero mantenerlo sano y fit, además de que me ayuda muchísimo a desestresarme (el ejercicio es mi segundo método favorito después de los orgasmos, jeje).

¿Qué pasaría si yo fuera al gym desde el odio hacia mi cuerpo? El acto se vería exactamente igual: ir al gym y tomar clases, pero la conciencia sería completamente diferente. “Mira esta lonja horrible”, “Qué gorda estoy”, “Estos leggings se me ven espantosos”, “Qué panza tan fea tengo”, “Me veo asquerosa en el espejo”. Ir al gym no está bien ni mal, todo depende con la conciencia con la que lo hagamos. Mi invitación es a que hagas lo mismo con Lipoblue o con cualquier forma que tengas de cuidar de tu cuerpo y tu peso, si así lo decides.