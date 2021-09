Acaba de pasar la ceremonia de entrega de los Emmys y al ver ganar a la gloriosa Kate Winslet hablando sobre una madre imperfecta de mediana edad (su personaje en Mare of Easttown, que encuentras en Prime Video) que ha arrasado con el gusto de todo mundo, me hace pensar en eso: la importancia de la representación.

Sabemos que aquí hemos ya escrito sobre esta maravillosa actriz y por qué nos chocan los modelos reales, esto debido a la infame crítica que tuvo sobre cómo lucía en el personaje que ahora le da la estatuilla. Pero más allá de eso negativo, hoy quiero ponerles en la mesa por qué sí es importante vernos reflejadas en otras, que nos muestren que somos reales, visibles y que importamos.

La representación como role models

Por un lado, existe la necesidad de tener modelos a seguir y creo que carecemos de grandes mujeres que nos muestren cómo. Los caminos. Me explico.

Hace poco hablaba con una querida amiga que está por cumplir 57 años y está súper saludable, activa y jovial. Le comentaba que me parece increíble que cumpla esa edad porque siento que… ¡¿en qué momento crecimos?! Y como mi percepción de ella es justo de una mujer CERO achacosa, amargada o apagada, no la relaciono con determinada edad. Ella es ella y punto. Pero es muy importante que las mujeres más jóvenes veamos cómo se puede vivir a los 57 años, además de las referencias que podríamos tener de las mujeres “que están cerca de los 60”. Necesitamos mujeres que nos muestren que está bien ser todo eso que somos o ejemplos a seguir. Ya saben, la mujer que ha decidido no tener hijos y que no por eso es menos mujer (porque la sociedad, ¡ah cómo insiste en que la procreación es nuestro fin máximo), las que no se casaron y no por eso son menos valiosas (“porque no las eligió un hombre”), las que siguen trabajando hasta que se mueren o emprenden después de los 70 años o cambian de actividad profesional a los 40, la CEO que tiene hijos y un marido amoroso… esas mujeres que nos muestran el camino, que ya lo han recorrido y nos están abriendo paso (las pobres seguramente han tenido que lidiar con muchos obstáculos pero han marcado pauta).

Ejemplos a seguir.

Por otro lado, necesitamos identificarnos con los estereotipos de lo femenino (o masculino o LGBTTTTAQ+), ver que en la pantalla hay alguien como nosotras para no sentirnos defectuosas, para saber, de alguna forma rara pero real, que existimos y está bien ser como somos.

Desde las revistas, los programas de televisión (empezando por las telenovelas), las series, las películas y ahora las redes sociales, nos muestran “lo que es ser bellas”, lo que es ser aceptables y los requisitos que necesitamos seguir para pertenecer.

Y pues a veces ni cómo… Me refiero a que somos menos las que medimos 1.85, blancas, rubias, con facciones muy finas y cuerpos delgadísimos pero con suficientes curvas. ESO es lo bello. ESO es lo esperable y aceptable.

Ajá, ¿y las latinas de 1.55, sin curvas pero con vientres no tan firmes, o las morenas de 1.65 con cabello rizado o las no sis género o las -inserta lo que se te venga a la mente-, ¿ser ESAS está mal?

¿Por qué no hay historias sobre nosotras? ¿Por qué no merecemos que se cuenten nuestros puntos de vistas, nuestras vidas?

Como yo creo en la importancia de la representación, hice una lista de productos que podemos consumir en donde puede ser que nos veamos o nos sintamos incluidas.

Recomendaciones para ver/leer/escuchar/seguir y sentirte incluida

REPRESENTACIÓN EN CUANTO A LA EDAD

Mi episodio de ¡Qué Lata! sobre cómo estamos envejeciendo y nuestra relación con envejecer.

El podcast de Isabel Lascurain y Gloria Calzada: Hablando de corridito, que justo, habla de cómo es vivir a determinada edad (los 60 y más).

Para ver: por supuesto Grace y Frankie (en Netflix) o Mare of Easttown (con la que empezamos este post, la encuentras en Prime Video) que si bien no tiene que ver con la edad, la mencionó Kate en su discurso. Recuerdo una serie estadounidense que se llama “Hot in Cleveland” que vi hace mucho, pero no sé si encuentres en algún lado y trata de tres amigas que se mudan de Los Ángeles (donde ya eran decadentes) a Cleveland y se dan cuenta que ahí todavía son sexis.

También está la súper linda Navillera, que trata de un hombre de 70 años que sigue su sueño de infancia… a esa edad (ok, es hombre pero cuenta).

EN CUANTO A LA RAZA/BELLEZA

Una serie brutal sobre el abuso, pero a mí me llama la atención que la protagonista no tiene que ver con los estereotipos de belleza. I may destroy you, en HBO+.

Esta serie habla de muchas cosas y es importante verla con calma (es mi recomendación, claro), porque es muy fuerte.

La cuenta de Tiktok Afrofeminas me parece increíble ya que aprendo en cada video. Habla de racismo en todas sus formas y, en serio, te explota la cabeza cada vez que menciona algo y te das cuenta, por primera vez, de eso que has sentido o perpetuado.

El canal de youtube de Yalitza Aparicio me parece representativo ya que se enfoca en, sí la fama, sí lo que hace, pero también en su cultura, nuestra cultura y lo que es ser mujer indígena… y no tanto dándonos discursos sino siendo ella.

EN CUANTO AL PESO

Otra serie que habla sobre el físico y la protagonista no es la típica Barbie: Ciega a citas (la argentina, la original), que encuentras en Prime Video. La historia de esta serie es interesante: fue un blog por ahí 2005 que se convirtió en libro y luego en serie… y se han hecho adaptaciones en distintos idiomas y hasta hay una versión mexicana. Yo les recomiendo la original porque la protagonista (la increíble actriz Muriel Santa Ana) lo hace fantástico y sí, es una mujer de más de treinta y con un cuerpo (y actitud) congruente con el personaje original.

En redes sociales puedes seguir a Priscila Arias, la Fatshionista que muestra en su Instagram (muy importante: no perderte sus stories) cómo es la vida de una mujer que tiene sobrepeso y está bien con ello.

EN CUANTO A CIERTOS SÍNDROMES O CONDICIONES MENTALES/EMOCIONALES Y SALUD EMOCIONAL

Sin duda, Atypical es una serie que tienes que ver porque la representación está presente: el chico con Asperger pero también la hermana Pansexual. Ok, el personaje principal es él y cómo se vive con ciertos síndromes (vemos algunos amigos de la uni que tienen algún otro) y también cómo son las vidas de las familias. Es súper linda, la encuentras en Netflix.

Si me han leído en otros textos saben que soy fan de las series coreanas y esta en particular tiene muchísimos aciertos, como hablar de la sanidad mental y el autismo. Lo hace fantásticamente: Está bien no estar bien.

Con el estreno de CODA en cines (y luego en plataformas) se trae a la mesa la vida de las personas sordas. Esta película (multipremiada) está basada en la hermosísima La familia Bélier (si la encuentras en algún lugar, ¡vela!) y te va a mover mucho el corazón.

EN CUANTO A PREFERENCIAS SEXUALES

Tengo que empezar con este video de VICE que me hizo reflexionar (una vez más) en la falta de representación.

La verdad es que siento que las series han incluido a parejas del mismo género desde hace ya varios años, dos de mis favoritas: Friends (pareja lésbica, pero secundaria) y Modern Family (pareja gay), pero que se centre en el tema, no lo recuerdo en este momento (favor de dejar en los comentarios sus recomendaciones, por favor).

Pero sin duda, una que toca muchos temas e inclusión es mi adorada Sex education (la encuentras en Netflix).

Una de las películas de amor más hermosas que he visto en los últimos años tiene una pareja de mujeres. Retrato de una mujer en llamas está disponible en renta en muchísimos lados, incluyendo Youtube (por $25 pesos) así que no hay pretexto para no verla.

Sé que faltan muchas más, así que déjenme sus comentarios y recomendaciones, como ya les dije. ¿Tú crees que es importante vernos reflejadas en los contenidos?