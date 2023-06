Por: Marlen Squires

Terapeuta Holística y Mentora Espiritual

Hoy en día tendemos a escuchar: yo necesito a un hombre que esté en la vida de mi hijo, no el me engañó y nos hizo daño. La realidad aquí es que como mamás tendemos a proteger a nuestros hijos y también a tomarnos las cosas personales sin tomar en cuenta la necesidad del hijo y el importante vínculo que debe existir entre papá y los hijos.

Hace unos días escuchaba un video de un gurú que decía que solemos decir padre no es el que engendra sino el que cría, su lógica me gustó. Él también dice que los padres debemos de cultivar en los hijos: amor, respeto, motivación, empatía, coraje, seguridad etc.

Sí, hay muchos padres que dicen “estar”, pero me pregunto yo, ¿un padre que trabaja 8 horas plus las

horas de camino, básicamente están 12 horas fuera y llega el fin de semana y quieren descansar o tienen otro compromiso, realmente está? ¿Le llamarías un padre presente? Siempre sale la excusa es que le doy tiempo de calidad.

Los niños no saben de calidad, de los 0-7 años los niños lo único que quieren es tener un papá y mamá que jueguen con ellos. Ahí empieza el vínculo.

El tiempo pasa y nos topamos con la adolescencia donde se forma muchas creencias que como adulto nos impactan. La realidad es que la forma en cómo percibimos a papá hace la diferencia y aclaro, esto no significa que sea verdad simplemente así lo percibimos.

Hay padres amorosos, que dan su vida por una, otros que nos impulsan a ser mejores, otros que

simplemente no están… o “están” como marco de familia, pero no sentimos su presencia. Hay los que

maltratan física y verbalmente.

Sin juzgarlos, la realidad es que cada uno da lo que tiene bajo su experiencia de vida.

Uno de los temas comunes que se presentan en mi consulta son tener un patrón de parejas tóxicas que lo único que les brindan es inseguridad e inestabilidad emocional, ser incapaces de tomar decisiones por sí solas, aferrarse a algo por miedo a perderlo etc. Mi trabajo se basa en sanación espiritual enfocándome siempre en lo emocional y en el momento que trabajamos siempre sale a relucir la herida de papá y mamá.

¿CÓMO PODEMOS SANAR LA RELACIÓN DE PAPÁ QUE TAL VEZ NUNCA HAYAMOS TENIDO?

La herida del padre, una ausencia física o emocional de papá, nos puede llevar a un gran miedo y ansiedad, y puede surgir del trauma de un padre ausente.

La herida del padre puede convertirse en un tema generacional. También puede afectar todo en nuestras vidas, quizás lo más importante, nuestras relaciones íntimas. Pero la clave para romper el ciclo de dolor, incomprensión y pérdida es reconocer lo que pertenece al presente y lo que pertenece a nuestro pasado.

Cuando nos atrevemos a embarcarnos en el viaje de sanación, nos abrimos a hacer las paces con nuestro pasado herido. Somos capaces de profundizar nuestras relaciones presentes. Y podemos crear un amor real y duradero con nuestra pareja. Lo que nos hirió en el pasado a veces nos da la oportunidad de crecer en el futuro.

¿CÓMO SE VE LA HERIDA DE PAPÁ?

La herida paterna es la disfunción psicológica, relacional y física que ocurre en las personas que crecieron con un padre emocional o físicamente ausente o abusador. Imagina un agujero en nuestras almas, con la forma de nuestro padre. ¿Cómo afecta eso?

¿Cómo me siento acerca de mí mismo/a? ¿Cómo afectaría eso mi capacidad de tener una buena relación con alguien? ¿Cómo afectaría mi autoestima? ¿Mi salud física? Muchos de estos están relacionados.

En nuestra cultura, tenemos todas estas condiciones físicas y no vemos la conexión entre estas y lo que sucedió en la infancia. Por ejemplo, la mayoría de la gente tiene sobrepeso y piensa que tiene un problema de dieta, cuando en realidad fue una falta de amor cuando era niño, puede haber un agujero que nunca se ha llenado y eso hay que indagarlo.

¿CÓMO AFECTA DE MANERA DIFERENTE LA HERIDA DEL PADRE A MUJERES Y HOMBRES?

En general, las mujeres tienden a estar más en contacto con el miedo, el dolor, la depresión y la pérdida que sienten en sus relaciones actuales, que se relacionan con el pasado. Mientras que los hombres tienden a estar más en contacto con su ira.

Los hombres no obtienen mucha simpatía o empatía cuando se muestran enojados o exigentes, pero a menudo su ira es una tapadera para el dolor y el miedo que sienten. Y lo contrario, tiende a ser cierto para las mujeres. A veces, el miedo y el dolor son una tapadera para la ira con la que no han lidiado. Pero cuando entiendes esto, en lugar de simplemente estar enojado con tu pareja o tener miedo de perderlo, puedes decir: “¿Dónde estaba el enojo cuando mi papá se fue? ¿Dónde estaba el dolor y el miedo porque ya no estaba ahí cuando lo necesitaba?

¿LA HERIDA DEL PADRE SE TRANSMITE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN? ¿CÓMO PODEMOS EVITAR QUE ESTE PATRÓN CONTINÚE?

Cuando empiezas a meterte en la herida paterna, casi siempre encontrarás heridas generacionales. Cuando estamos en una relación y sabemos que algo anda mal pero no sabemos qué, simplemente hacemos lo mejor que podemos para arreglarnos o arreglar a la otra persona. Pero luego comenzamos a descifrar: no es solo él o ella; esto tiene que ver con nuestro pasado.

De repente, podemos hacer estas conexiones que ni siquiera sabíamos que existían. Es lo mismo con los problemas generacionales. A menudo tenemos miedo inconsciente de transmitir nuestros traumas a nuestros hijos. Lo que descubrí es que una vez que ves el camino en tu vida, el miedo inconsciente de transmitirlo a tus hijos comienza a desaparecer. Una vez que lo reconoces, te das cuenta de que puedes arreglarlo. Puedes sanar ese pasado. Puedes trabajar a través de las cosas con tu relación actual. De hecho, puedes sanarlo para que puedas sentir un amor real y duradero y tus hijos crecerán con padres que están presentes en sus vidas.

¿QUÉ PASA SI NO HAS SANADO LA HERIDA DE PAPÁ?

Hay dos categorías de sentimientos:

Hay sentimientos de distancia y de ira, donde terminamos alejando a nuestra pareja. O nos volvemos inseguros y pegajosos. Queremos seguridad adicional de nuestra pareja, pero esa persona nunca puede darnos suficiente. Nuestra pareja puede sentir que por mucho que nos dé, nunca es suficiente. Todo se basa en la inseguridad.

Apego inseguro que ocurrió en el pasado y conduce a casi todos los problemas de relación que tenemos como adultos.

Casi todas las peleas, el sexo no bueno, los malentendidos provienen de problemas del pasado sin resolver. Una vez que sabemos esto, podemos volvernos un poco más comprensivos y culparnos mucho menos a nosotros mismos o a nuestras parejas y tener mucho más interés en la sanación.

Recuerda que todo lo que nos sucede tiene que ver con nosotros NO con el de enfrente.

CUANDO TÚ O TU PAREJA ESTÁN TRABAJANDO PARA SANAR UN TRAUMA PASADO, ¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA QUE LA RELACIÓN FUNCIONE?

Creo que la mejor manera de explicarlo es entender la fase de desilusión.

Lo que he experimentado es que, en una relación, cuando te juntas por primera vez, estás enamorado y todo se ve maravilloso. Y luego, en cierto punto, empiezas a no ser tan maravilloso. He llegado a comprender que cuando nos enamoramos, proyectamos muchas de nuestras esperanzas y sueños en el otro.

Mucho de lo que vemos en la otra persona no es la otra persona. Mucho de esto es la proyección de lo que queríamos y no obtuvimos cuando éramos niños. Parte del trabajo es volvernos reales con nosotros mismos y ser reales con nuestra propia historia. Para poder decir: “Tal vez muchas de las dificultades que tengo no se deben a que le pasa algo a mi pareja. Tal vez sea porque estoy proyectando mis expectativas poco realistas que no tienen nada que ver con mi pareja, en realidad son de mi pasado”.

Cuando eres capaz de hacer esto, entonces eres capaz de entrar en la cuarta etapa del amor, que yo llamo Amor Real Duradero. Y lo que parece es: es real. Estoy con una persona real.

Ellos no son perfectos, y yo no soy perfecta. Pero cuando soy capaz de ser realmente yo misma, me siento apegado de forma segura porque no tengo miedo de que me vayan a dejar. Siempre estamos, en cierto sentido, buscando amor en todos los lugares equivocados. Pero cuando comienzas a buscar el amor en los lugares correctos, el sexo también se vuelve realmente bueno. Si ya era bueno, se pone mejor. Hay seguridad y tranquilidad real, hay mucho más humor, hay mucha más diversión y hay mucha más alegría.

¿CLAVES PARA EMPEZAR TU CAMINO DE SANACIÓN?

El comienzo es simplemente saber que hay una solución. El primer reconocimiento es saber que alguien tiene la ruta del camino. Es sentir que hay algo de esperanza. La esperanza es el primer paso.

El segundo paso es el compromiso. Es el coraje de reconocer que debido a que hay una manera de sanar, debemos comprometernos a resolver esto.

El tercer paso es el apoyo. Ayudará aún más si se conecta con alguien que haya estado ahí antes, que haya estado en el territorio y pueda guiarlo.

Y el cuarto paso: Tienes que entender que esto es importante para ti. Mucha gente renuncia a las relaciones. Cuando reconoces que no tienes que rendirte y que hay una manera de superarlo, debes decidir si es importante para ti. Porque es un viaje.

Si tuvieras la oportunidad de estar sentado o sentada en frente de mí en una de mis sesiones te guiaría a través de algunas de las preguntas importantes, tales como: ¿Cómo sabes si las heridas de un padre distante o un padre ausente han impactado tu vida? Y entonces, ¿cuáles son las cosas que más temes en la vida? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan por la noche cuando no puedes dormir?

Por ejemplo, algunas de las cosas que me preocupaban antes eran: Tengo miedo de que los

más cercanos a mí me dejen o mueran. Tengo miedo de que me olviden, que me deje, que mi papá se vaya de mi casa, etc.

Como Terapeuta holística espiritual llevo mis sesiones de una manera intuitiva lo cual cada sesión la hace única así que al momento de la sesión te voy guiando con diferentes preguntas y cada una te lleva un poco más profundo. Todo esto te puede llevar a un estado de ansiedad y es normal ir a esos lugares que no queremos o que los teníamos bloqueados, pero regresar y reconocerlos y verlos de una perspectiva diferente, puede ser el gran paso de tu sanación y una vida armoniosa con tu pareja y con tu alrededor.

Te abrazo con amor

