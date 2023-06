Mejorar las relaciones interpersonales: Las heridas no sanadas pueden afectar nuestras relaciones con los demás. Puede generar patrones de comportamiento negativos, dificultades para confiar y barreras emocionales. ¿A poco no notas que atraes a la misma pareja, el mismo jefe, la misma situación de carencia, etc.? Al sanar nuestras heridas, podemos cultivar relaciones más saludables y auténticas, basadas en la confianza, el respeto y la comunicación efectiva.