La Reina Isabel siempre se ha caracterizado por vestir como lo que es: una reina, y su presencia atrapa las miradas de todos. Pero, ¿sabías que la mayoría de las cosas que usa la reina cuentan con certificación Royal Warrant?

Royal Warrant es una certificación que la casa real otorga a aquellas marcas que se convierten en proveedores oficiales de la Familia Real. La marca de bolsos Luaner London es una de ellas, pues es una de las favoritas de la reina y sus bolsas la han acompañado por más de 50 años.

Launer London: la favorita de la Reina Isabel

Esta marca fue fundada en 1940 en Londres y son bolsas estructuradas de piel, sin embargo, para la reina estas son personalizadas y los precios de cada modelo varían según sus exigencias, cada una podría costar entre 1.700 y 2.500 libras. Los tres estilos de bolsos que son realizados exclusivamente para ella son: The Lucia, The Judi y The Encore.

Este bolso es discreto, muy elegante y forma parte la imagen icónica de la reina. Isabel nunca iría ningún lado sin uno, pues además de un objeto de moda ella lo utiliza como elemento de comunicación y protección – han de guardar los mayores secretos de la historia real-, es una señal a las personas que la rodean para avisar que está lista para dejar un lugar con solo cambiarla de mano.

Además, según aseguran los expertos, cuenta con un total de 250 piezas en su vestidor de este complemento, en todos los colores posibles al igual que sus sombreros.

¿Qué lleva la Reina en su bolso?

Para nadie es un secreto que la reina siempre nos tiene intrigadas, envueltas en un misterio y entre ellos está el contenido de su bolso.

Muchas de nosotras llevamos algo de maquillaje, tarjetas de crédito, llaves y otro montón de cosas que se pierden como si de la maleta de Mary Poppins estuviésemos hablando, pero ¿qué necesita llevar una reina?

Aparentemente, como muchas de nosotras, guarda en sus icónicas bolsas un pequeño espejo, un lipstick (¿se fijan que siempre trae color en los labios?), un poco de dinero para donar a la iglesia y un polvo compacto.

También un pañuelo bordado con sus iniciales, caramelos de menta, gafas de lectura, una pluma estilográfica, un diario, golosinas para su fiel corgi y un gancho para poder colgar su bolso debajo de la mesa… ¿tendrá un celular?

Si algún día quieres seguir su estilo refinado, ya sabes que una bolsa Launer London es el primer elemento que no te puede faltar.