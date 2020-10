¡Qué difícil se nos hace decir NO! algo tan importante y elemental para no auto sabotear nuestra vida y respetarnos a nosotras mismas. Hay agentes externos, responsabilidades y personas que nos limitan, teniendo como respuesta en automático un SI inseguro e incierto, cuando lo que quieres es gritar rotundamente NO y con fuerzas.

Solemos doblegarnos por satisfacer a la otra persona (bien sea familiar, amigo, compañero de trabajo o jefe) pero lo que ignoramos es que en este proceso nos hacemos daños y le quitamos la fuerza a nuestra personalidad, autoridad y sentido de determinación.

Ana Pazos, Life Coach, explica que «Si te das cuenta que dices que “sí” a todo porque de verdad no sabes decir que “no”, puede ser que tu autoestima está afectada o que tus objetivos de vida estén poco claros.»

«Como lo he dicho en otras columnas, hay que empezar por pasos claros y pequeños. Hoy, toma la decisión de darle un nuevo significado a la palabra NO entendiendo que decir SÍ a algo que no quieres o no puedes atender, también es decirle “sí” a tomar al asiento de copiloto en tu vida,» señala Ana.

Seguramente piensas que al no darle a la otra persona tu negativa (que es totalmente válida), eres egoísta, mala hija o sientes ese temor que te puedan correr de tu trabajo, ¿cierto? Ante esto la especialista nos aconseja que cambies esos pensamientos y tengas en cuenta que «a veces decirle NO a los demás, es decirme SÍ a mí misma, a lo que realmente es importante para mi vida.»

Es importante que…

«Enfócate en no sobrecargarte de tareas, deja de prometerte que ahorita resuelves todo, de vivir estresada, apagando bomberazos y creando tu solita esta caos para tu vida. Es el momento de decir ¡basta!, de cambiar pensamientos limitantes por pensamientos poderosos,» puntualiza Ana.

Toma lápiz y papel, escribe y pégalo en tu espejo. ¡Aprende a no auto sabotearte y a respetar el sentido de tu palabra.

“Tengo el derecho a decir NO, a ser asertiva, coherente con mis valores y mis prioridades.”

¿Qué logramos con este ritual?

Ella explica que cuando te repites este mantra diario, resignificas aceptar otro proyecto, entiendes que tu tiempo es tuyo y usarlo en cosas que le suman a tu bienestar es tu derecho y responsabilidad.

Haz que tu día no solo pase con el ritmo de las horas, dale sentido y crea tu misma tu calidad de vida. Esto te empodera, te hace más segura de ti misma, te llena de vida y fortalece tu salud mental.

¿Cómo aprender a decir “no”?

Ana explica en su blog «Ana Pazos» estos puntos determinantes para aprender a decir «no» y dale valor a nuestra palabra:

Sé racional

La primera razón por la que decimos que “sí” a todo es porque resulta la respuesta más fácil e inmediata. Pero olvídalo, puedes tomarte un tiempo para pensar y decidir. Sal del modo piloto automático en el que te has metido cuestionándote:

¿Para qué haré esto?

Si digo que “sí” a esto, ¿me acerco a la vida que quiero?

¿En qué situaciones del día a día tengo dificultad para poner límites?

¿En qué situaciones del día a día tengo dificultad para poner límites? Si digo que “no”, ¿a qué le temo?

¿Cuál sería una reacción asertiva?

¿Hay algún aspecto que me beneficie? Quizás voy a sacrificar algo de tiempo pero ¿aprenderé algo nuevo? ¿Conoceré gente interesante? Si en nada te beneficia, que tu respuesta sea “no”.

Entrena decir NO

Si responder las preguntas del inciso anterior te presiona mucho, compra tiempo. En vez de decir “sí”, entrena otras respuestas: “déjame pensarlo y te contesto mañana” o “checo mi agenda y te aviso”. Cuando decidas, de acuerdo a tus prioridades, que decir NO es lo mejor para ti, hazlo de forma educada:

“Este mes no puedo ayudarte en ese proyecto, estoy a full.”

“Prometí pasar tiempo con mi familia este fin de semana y es algo importante para mí; con gusto te ayudo el martes que entra.”

“No quiero pasar mis vacaciones preocupada por el trabajo porque necesito paz mental, ¿lo vemos a mi regreso?”

Visualizate diciendo NO

En otras columnas ya hemos hablado del poder de la visualización, practícalo también para este tema. Si te dan miedo las consecuencias de decir “no”, imagina estando serena y encontrando la manera correcta de hacer que la otra persona entienda que tu “no” es coherente con tus prioridades.

Pon límites

Decir “no” es poner límites, ¡una gran manera de mostrarte amor propio! Di “no” a todo lo que afecte tu salud física y emocional. Valórate, cuida de tus necesidades, eres la única responsable de practicar self-love.

¡Desafíate!

Hoy mismo, di “no” a algo que sabes que te puede afectar. Piérdele el miedo a priorizarte.

Esta bien que seas honrado con los demás pero no hay nada más importante que te respetes y te honres a ti misma. Cuando eso suceda, empezará la transformación personal y mental . ¡Todas lo necesitamos!

FUENTE: ANAPAZOS

