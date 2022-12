Paz Vega es una de nuestras celebridades favoritas pero además de eso, es inspiración para lucir looks fascinantes, versátiles y aptos para todas las edades, como es el caso de los outfits de mezclilla, al parecer, son sus «favs».

El look de mezclilla es totalmente apto para un look casual, sport y cómodo para cualquier evento. No sé si te pasa, pero cuando combinas este look con diferentes accesorios, se adecua perfecto al estilo que buscas. Paz Vega lo hace y le queda estupendo.

Por lo visto, es un must que no pasa ni pasará de moda, y esto se debe a su comodidad, motivo primordial lo hace merecedor del top de moda, entre los looks más buscados por nosotras y por Paz Vega, que hasta lo lució para portada de revista, mira, por ejemplo, la portada que hizo para la revista InStyle España:

Looks de mezclilla, inspiración: Paz Vega

Look mezclilla 1:

Esta pieza es totalmente sport, con un azul claro, chamarra y jean con la misma tonalidad. Puedes optar por unos tenis blancos o de color fuerte para crear un juego de tonalidades en un mismo outfit.

Look mezclilla 2:

El tono es un poco más oscuro que el primero y también puedes jugar con combinaciones y accesorios. ¿Qué usarías, tenis o botines?

Opciones a compra

Te damos 3 opciones con mezclilla para que armes tu look y te veas tan fresca como Paz Vega:

1- 90s Baggy High Cargo Jeans a $549 pesos

2- El conjunto perfecto, ¿o no? Lo puedes conseguir por $999 pesos

Enterizo o mono de mezclilla en 1,299 pesos

¿Qué te parecen estos looks? Son muy al estilo Paz Vega