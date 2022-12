Y seguimos con los outfits para diciembre porque aún no acaba y sabemos que deseas lucirte durante todo el mes. Para esa pasarela gigante que es el mundo (si así quieres verlo) no existe una ocasión que sea muy pequeña para lucirte con tus increíbles atuendos. Es por ello que ahora verás nuevos looks de Navidad 2022 y dónde utilizarlos que seguro amarás.

Abrir regalos (por la mañana o hacia el recalentado)

Tan cliché como en las pelis, luce increíble en la mañana de Navidad para ir a buscar tus regalos. Da igual que estés en casa, recuerda tomarte un par de fotos como esta para que todos vean que primero muerta que sencilla.

Outfit para ir a comprar en el súper

Da igual que vayas por las tres cebollas que le faltaron a la guisado, tú tomate el tiempo necesario arreglándote para salir por 5 minutos. Deslumbra a todos los demás con todo tu esplendor y por supuesto, no te olvides de tomarte muchas fotos.

Para abrir la puerta de tu casa

¿Vienen visitas y estas en bata de dormir? Demórate un poco ya que lo bueno se hace esperar. Toma los pantalones más brillantes que encuentres, un par de accesorios, un maquillaje sutil y un peinado recogido, sencillo pero elegante. Luce increíble delante de tus invitados y di que te acabas de levantar.

Las inigualables fotos en el espejo del baño

Arréglate para ti misma y luego tomate fotos en el baño, si lo deseas puedes ir al baño de tu vecino para variar un poco el escenario. Mejor aún, puedes ir a casa de alguna amiga y tener una reunión para arreglarse y lucir increíbles en casa. Es como una noche de skincare pero aún mejor.

Por los taquitos de birria en el puesto de la esquina

Vístete lo mejor de lo mejor y ve a ese restaurante que deseabas junto a tu amigue o pareja. Cuando esté a punto de tomarte la foto en la pose de no me doy cuenta, verás que justo al frente hay un puesto de tacos en la esquina e inmediatamente los dos decidirán ir hacia allá. Recuerda que el mega outfit y la foto que te hizo descubrir tu verdadero antojo siempre quedará.

¿Qué opinas de estos looks de Navidad 2022?

Foto principal de Cosas que voy descubriendo en Pinterest