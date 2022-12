Ya estamos en plenas fiestas y algunas muestran sus looks más divertidos y glamorosos para Navidad, otras no han aparecido en redes con ellos, pero por suerte existen los de años anteriores. ¡Veamos algunos looks navideños de famosas!

Foto de demimoore en instagram

Thalía de blanco

El look blanco de Thalía para las navidades pasadas es inolvidable. Tiene un poco de todo: sensualidad, el blanco de la Navidad e incluso una manga de plumas que recuerdo a un pino. Todo esto sobre un fondo muy acorde con las fiestas para darnos algo fuera de lo tradicional, un concepto diferente que looks para las festividades.

Los perros de Demi Moore

¿Quién dice que los looks son sólo para las artistas? Demi Moore compartió una imagen de sus hermosas mascotas con un cuello súper navideño. Sencillo pero muy hermoso. Sin dudas Demi Moore piensa en todo y decora de una esquina a otra apenas llega el 1 de diciembre.

Tropical con Becky G

Y como cada quien tiene su forma de pasar las navidades, Becky G nos regala un look bastante tropical para las fiestas pasadas. No existen dudas de que se divirtió a su manera y con la compañía adecuada. ¿Qué nos deparará para este nuevo año?

La caída inaugural de Jacky Bracamontes

Jacky no espera la Navidad para lucir increíble en las fiestas. Llevamos pocos días en el mes y ya lo inauguró con una caída que derrocha brillo y sensualidad –en el sentido real y figurado-. Lo bueno es que esta presentadora sabe cómo levantarse después de una gran caída y seguir disfrutando del show.

Lily Collins como la nueva señora Claus

Lily compartió un precioso look en rojo para las navidades pasadas que encantó a todos con múltiples volantes. Y es que este vestido rojo tan voluminoso podría ser el nuevo look de una señora Claus más moderna. La elección de peinado tampoco se queda atrás ¡y es todo un espectáculo a la vista!

¿Cuál de estos looks navideños de famosas, fue tu preferido?