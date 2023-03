El actor derrocha modernidad, sutileza y elegancia con sus looks. A continuación veremos un par de outfits de recientes de Hugh Jackman.

Zegna para The son

El primer look es un total look Zegna para asistir al estreno de su película The son. El actor lució un traje hecho a la medida a juego con el calzado de la misma marca. El look en sí está compuesto de una chaqueta de seda pura azul marino hecha a medida, pantalones, jersey de cuello alto de cachemira y seda tonal, y botas de cuero negro.

Ahhhh, oui Paris!!!

El siguiente look es el que publicó en su Instagram bajo el copy: Ahhhh oui Paris!!! El segundo look está compuesto por una chamarra en tono azul intenso sobre una camisa blanca y unos vaqueros con aspecto desgastado. Para culminar tenemos unos zapatos del mismo color con unas suelas muy blancas que acompañan la camisa del actor.

De traje y corbata

Nuestro último look es un traje color marrón muy elegante. Podemos ver un estampado de rayas tanto en la camisa como en los pantalones que combinan a la perfección. Tan sólo falta el saco y una boina para lucir como todo un caballero salido de un libro de Charles Dickens.

¿Cuál fue tu look preferido de Hugh Jackman?