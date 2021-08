Los cacahuates japoneses: una exposición muy mexicana

Una de mis botanas favoritas desde siempre son los cacahuates japoneses y como toda mexicana, hasta algún punto de mi vida pensé que en realidad eran de Japón. Oh, error.

Este particular alimento es súper mexicano y por eso -y con pretexto de las olimpiadas en Tokio- se ha armado una exposición inspirada en los cacahuates japoneses.

La exposición que consta de pinturas, esculturas, cerámica, grabado y arte sonoro fue armada por la galería especializada en arte japonés contemporáneo: Hashi Gallery.

Cacahuates japoneses, Japón a través del arte mexicano

Se inauguró el 5 de agosto y estará hasta el 5 septiembre de manera virtual. «Es la primera exposición colectiva virtual en su tipo en México, tiene como eje principal mostrar la cultura japonesa vista a través de los ojos de artistas mexicanos, presentando como la visualizan, entienden, asimilan, traducen y sienten desde suelo mexicano.

Omar Rosales, director de Hashi Gallery, nos cuenta que «esta exposición muestra la mirada particular de los artistas mexicanos hacia la cultura japonesa, al mismo tiempo que ejemplifica el arraigo que esta ha tenido en la cultura mexicana desde hace un par de décadas. Los mexicanos nos hemos apropiado de la cultura japonesa a través de diferentes canales como el manga, la gastronomía, el cine, los tatuajes y la música.”

Lo cual es cierto. En particular, yo soy fan de lo poco que conozco de esa cultura. El animé es uno de mis géneros cinematográficos favoritos, hay varios directores de películas live action que me encantan (anoten: Hirokazu Koreeda), la comida me parece deliciosa (al menos la tropicalización a la que tenemos acceso en México… con chilitos, ja), incluso les he hablado ya de moda japonesa que me encanta y no me hagan empezar a hablar de mi gusto por los rostros masculinos de aquel país.

«Los temas de la cultura japonesa que se podrán disfrutar en la exposición son entre otros: la naturaleza, el teatro kabuki, el zen, la cerámica, los kimonos y el kintsugi en obras de los artistas Marlitt Almodovar, Erik Bachtold, Melissa Carrillo, Omar Casillas, Hildebrando Castro, Isaías Galeana, Alejandra Gómez, Daniela González, Grupo Máxico, Giuliani Mora, Víctor Mora, Primordial Om, Erika Ramírez, Gustavo Ruiz, Diana Salazar, Alina Sánchez, Ángel Téllez y Vianney Ulloa», comparte la galería y ya nos dan ganas de darle clic al enlace final para comenzar a disfrutarla.

“Los artistas que conforman la exposición han moldeado un universo único en donde sus visiones personales, emotivas y artísticas se fusionan con la cultura japonesa, un sin precedente en la historia de las exposiciones colectivas en México, un espacio donde los artistas hablarán libremente a través de sus obras sobre el pedazo de Japón que está dentro de ellos. A la par de formar parte de este cosmos variado cada artista tendrá la proyección de su trabajo de manera nacional e internacional a través de Hashi Gallery”.

¿Dónde puedes disfrutar de esta exposición virtual? Aquí, y es de acceso libre:

https://hashi.mx/cacahuates-2/