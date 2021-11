A muchas nos encanta hacernos un cambio de look para empezar el año y tal parece que a estas celebridades también. Cortes drásticos, cambios de color y… ¿Flequillo? Pues sí, inspírate con los cambios de look de estas famosas.

Cambios de look con tus celebridades favoritas

El corte midi o bob se puso muy de moda este año y parece ser que es el protagonista de los cambios de look esta temporada otoño-invierno.

Tal es el caso de la influencer Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, quien sorprendió a sus fans tras salir de su zona de confort y probar un nuevo corte. Sí, corte bob y a decir verdad, le queda padrísimo.

Y aunque no es un cambio de look reciente, la modelo Taylor Hill decidió refrescar su look con un corte midi diciéndole “bye bye” a la cabellera larga que lució en su etapa de ángel de Victoria´s Secret.

Selena Gómez también es una de las que lleva este corte y le favorece muchísimo. Pero no olvidemos que la actriz y cantante llevó una melena rubia a principios de octubre. ¿Te gusta más como se ve rubia o con cabello oscuro?

Otra celeb que se pasó de rubia a pelinegra y nos hizo retroceder en el tiempo fue la cantante Katy Perry. Una melena extralarga y hermosa.

Hablando de cambios de color… La cantante Christina Aguilera se pasó a ¡pelirroja! Así lo mostró en sus redes sociales. Además, el rojo es un color que siempre ha sido referente de los sexy, por lo que este tono rojizo la hace ver mucho más sensual, ¿o no?

Y una famosa que no se quedó atrás fue Lily Collins. La actriz estrenó una melena en tono rubio platico con corte pixie. ¡Esto sí es un cambio drástico!

Beyoncé y Hailey Bieber también se unieron a los cambios de look dándole a su cabello un toque distinto con mechas. En el caso de Beyoncé, además de mechas en tonos cálidos, también cortó su flequillo hacia un lado y Hailey se lo tiñó de marrón chocolate.

De todos los cambios de look, ¿cuál ha sido tu favorito?