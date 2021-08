Grey blending: la tendencia para llevar las canas con glamour

Si hay algo que está en tendencia es la naturalidad, y las celebridades lo han confirmado. En días pasados vivos a muchas mujeres caminando por la alfombra roja con un estilo en común: el grey blending.

Desde la elegante reina Carolina de Mónaco, hasta actrices como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Andie MacDowell y recientemente la icónica Sarah Jessica Parker, todas optaron por llevar el cabello canoso en sus looks. Al parecer, teñirse el cabello ya no es un must (¿es cheugy?) y ahora muestran sus canas con total orgullo, o bueno, las mimetizan.

El grey blending y la reconciliación con las canas

La traducción literal de este término es “mezcla gris”, abriendo así un abanico de tonos que combinan las canas con otras coloraciones del cabello. Entre grises, rubios o castaños muy claros, garantizando un tono más uniforme en tu melena.

En esta técnica se combina el ya muy famoso balayage y los highlights consiguiendo que los grises se mezclen con el color base creando una transición de cabello mucho más natural. Es la opción ideal para cuando las mujeres quieren el pelo canoso al natural sin sufrir cambios de looks drásticos.

Para las morenas y pelirrojas el proceso es más complicado. Se debe hacer un test para ver si el pelo aguanta la técnica y luego despigmentar si es necesario para trabajar sobre “limpio”, y podría conseguirse el resultado final en máximo dos sesiones.

Mantenimiento y cuidado

Esta técnica de coloración es de bajo mantenimiento, así que no tendrás que visitar la peluquería muy seguido. Es suficiente retocarlo cada 2 o 3 meses para darle brillo y mantener el efecto.

Cuídalo desde casa aplicando productos libres de silicona y mascarilla “morada” una vez a la semana para matizar y no olvides utilizar productos capilares con protección solar.