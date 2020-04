Las he visto poco, pero sí, esas extensiones metálicas o con glitter en el cabello están de regreso. Algunas celebrities de los 90s las usaban pero no era tan sencillo encontrarlas. Además, las extensiones de cabello no eran tan populares como lo son ahora.

Hair tinsel o twinkle hair para todas

Existen de distintas tonalidades, para cualquier color de cabello y de gusto, ya sea algo más exuberante o discreto.

También podemos aplicar hair tinsel con algunas piedras o joyas.

¡Sí, también puedes tener el arcoiris en tu cabellera!

Si tienes un tono de fantasía se ven fabulosas.

Si quieres solo añadir luz, ¡mira qué buena idea!

¿Ya te interesó? Puedes pedirlas en internet y aplicarlas tú misma. Mira este video:

Mira más ideas para que te animes:

