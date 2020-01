Siempre los premios Golden Globe son un suceso en la industria, en KENA llevamos toda la mañana del Día de Reyes hablando de los guapos Leo y Brad, de las miradas con Jennifer o de las risas que se echaron Nicole con Charlize. Y por supuesto, no paramos de hablar de los vestidos que nos gustaron y los que nos dieron más bien oso ajeno.

Te compartimos la selección de la «recortada editorial» de la redacción de KENA, la editora Cris Mendoza y una servidora, Tania Lara, sobre los looks que nos gustaron y los que dijimos ¿qué pretendía con eso en los Golden Globe 2020?

Los que dijimos: guapa, yes, wow!

: ) Priyanka Chopra (Tania)

Tan: Yo elegí como acierto a la hija de Deepak Chopra, Priyanka, con este vestido columna en rosa Barbie, una belleza sobre su piel olivo. Se me hizo elegante y a la vez simplista. El peinado en la misma onda.

: ) Scarlett Johansson (Tania y Cris)

Tan: Uff! Scarlet en escarlata, el escote pronunciado, el moño atrás, un vestido que me recuerda un corte ochentero y a la vez Marilyn-Monroesco, a ella, le súper favorece. No estoy segura de su peinado, pero dios, entera es perfecta.

Cris: se veía sofisticada, elegante y como realeza de Hollywood. Merece todos los premios del mundo por su papel en Historia de un Matrimonio.

: ) Sofía Vergara (Tania)

Tan: Sofía Vergara suele gustarme mucho generalmente. Sus elecciones son una combinación de glamour, fortaleza y sensualidad latina. Este vestido color vino con escote corazón no ha sido la excepción ¡sexi-sexi!

Kate Blanchet: Polémica: Tania : ) Cris : (

Tan: Me la criticaron mucho y en otros medios aparece como de las peor vestidas, a mí no me lo parece. Amo su look atrevido y diferente de pies a cabeza, los tablones, el amarillo, el corsét con aplicaciones y hasta las mangas aladas de Kate.

Cris: Yo me sumo a quienes la criticaron. Para mí ella es una REINA y siempre luce impecable. Pero me pareció un disfraz más que un look digno de ella. Más que las mangas abombadas (una tendencia de la noche), la molestia fue en el área de los pechos. La hacía ver planita, como descuidada. No me gustó nada.

Y ahora con los looks que parecían ser una broma pesada

: ( JLo (Tania y Cris)

Tan: JLo envuelta como regalo de Navidad, muy ad hoc si hubiera ido al Encendido del pino y se acuesta en el quicio del mismo o bien, para repartir juguetes como el hada del Bronx, pero no para los Golden Globes.

Cris: A pesar de que su rostro luce increíble, muchas veces le falla la sofisticación a doña Jeny. Por muy Valentino que sea, fatal. Vemos otra tendencia de la noche (los grandes moños), pero vemos cómo Scarlett lo hizo de maravilla y ella, nomás no.

: ( Salma Hayek (Tania y Cris)

Tan: No sé si recién salía de la alberca y sobre su escotadérrimo «traje de baño» azul se puso un pareo blanco –que encima no le ajusta muy bien que digamos– para venirse a los Golden Globes.

Cris: discutí en Twitter con varios de por qué no luce bien Salma. Es pequeña y voluptuosa (ejem, por si no lo habían notado) por lo que puede verse desproporcionada. Ya sé que es una característica que les encanta de ella, pero teniendo acceso a cualquier prenda de las empresas del marido, ¿qué necesidad de ir en… eso? Si bien sí parece traje de baño, la tela me parece de sillón elegante de nuevos ricos y tanta piel está increíble para la playa o para una comidita en tu jardín, no para una noche de gala. Y no me hagan hablar de esos aretes… van perfectos con la cortina.

: ( Charlize Theron (Tania y Cris)

Tan: Este sí no me lo podía creer, Charlize suele estar siempre entre las mejor vestidas de todas las premiaciones y alfombras, pero este look, en ese verde y con ese colgante negro me hizo pensar en un disfraz de pastorela.

Cris: mi diosa, mi girl crush que se caracteriza por parecer una diosa del Olimpo en todas las ceremonias ahora sí se vistió pero de diosa romana en Halloween. No hay mucho más que decir.

: ) Reese Witherspoon (Cris)

Cris: los blancos marcaron tendencia y Reese lució increíble. Además, todo el styling estuvo sin falla: su maquillaje, el pelo, el tacón adecuado. En serio, un 10 perfecto para la güera súper poderosa.

: ) Awkwafina (Cris)

Cris: Confieso que hasta el año pasado no tenía idea de que esta mini persona existe. Y anoche lo dijo al recibir su premio: «es la primera vez que me invitan y vean». Su look es totalmente distinto y la amé. Sobresalió, sin duda, por ser original. Otra tendencia de la noche: clásica con un twist.

: ) Zoey Deutch (Cris)

Cris: Tampoco ubico a esta chava pero el look me pareció sin falla. El amarillo puede ser complicado y en este vestido es perfecto. Para su complexión queda ni mandado a hacer.

: ) Phoebe Waller-Bridge (Cris)

Cris: si bien no estoy segura de que sea un outfit para una noche de gala… ¡funciona! Se ve sofisticada, inglesísima y hasta guapa (lo cual no es fácil, porque no es precisamente una belleza tradicional). He decidido darle otra oportunidad a Fleabag (lo intenté y no pude con su personaje).

Los pilones

Jessica Alba llegó a la fiesta en un vestidazo

Nina Dobrev lució muy bien en la fiesta después de la entrega

Y aquí un pilón masculino, bueno dos: Brad y Leo… nomás para que se queden con buen sabor de boca.

¡Cómo se divirtieron en la noche!