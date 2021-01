No se ve que el confinamiento vaya a terminar pronto, por lo que el loungewear seguirá siendo parte de la vida de muchas personas.

Así que si aún no te atreves a usar texturas distintas para estar en casa… ¡y cuando vayas al súper!, la ropa cómoda nos ayuda a estar frente a la compu, lidiar con los peques, la oficina o ¡lo que sea! Pero sin estar en pijama, ¡ojo, no es recomendable andar en pijama todos los días!

Los cortes son, en general, sueltos y, ¡se antoja!

Miren cómo las texturas de cashmire o punto, muy cozy, a gusto, para sentir el abrazo que tanto necesitamos, pero luciendo increíbles.

Vemos que los tonos son muy tierra, pero, ¡también vienen en tonos más fríos!

¿Loungewear sensual?

También hay loungewear que puede verse sexy, ¡aunque no lo creas!

¿Y… los zapatos?

Acabamos de descubrir que dentro de «homewear» está una marca mexicana que trae el calzado perfecto para combinar con estas piezas. Es La Fauna y la diseñadora y co-fundadora Margarita Moreno nos cuenta cómo nació este proyecto. El concepto es el «diva feeling», sentirte bien aunque estés en casa, verte y sentirte elegante. Nació gracias a las necesidades del 2020: darnos algo que necesitábamos pero no cualquier pantufla, algo diferente, ¡que quisiéramos usar todas! De hecho, no solamente son zapatos para estar en casa, no, son perfectas si tienes que ir rápidamente a la tienda, ya que las suelas son resistentes y como tienen memory foam, súper cómodas.

Ellas pensaron en algo con glamour y todo terreno.

Estas pantuflas se hicieron para indoors y outdoors y son totalmente hechas en México.

En casa, con glamour

«Es un juego psicológico, no te arreglas y te sientes fatal, estás desanimada y te vas hundiendo. Y el concepto es cambiar el chip», nos cuenta Margarita.

Después, salió la ropa para estar en casa de la misma marca.

La compra se hace online, y si no tienes idea de tu número, cuentan con una guía. Ah, y no te preocupes, si no te quedan tienen una muy buena política de cambio de mercancía.

Como verás, no hay que estar en pijama, ¡a combatir esa apatía y sentirnos cómodas, sí, pero a la vez hermosas!

