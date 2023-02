Maite Perroni le contó a la revista Caras sobre todos los por menores de su embarazo y lanzó una bombita: el sexo de su bebé.

Maite Perroni habló los por menores de su embarazo

La cantante y actriz comentó que disfrutaba de cada minuto de este nueva etapa para ella, y aseguró que este es el mejor momento de su vida.

Cabe mencionar que Maite ya había posado y presumido su barriguita de primeriza en días anteriores para esta misma revista quien ha tenido las premisas de todo el proceso de maternidad de la integrante de RBD pero para sospresas de sus seguidores, reveló el sexo de su bebé.

“Va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada. Deseo que podamos guiarla de la mejor forma”, aún no sabemos si se le escapó este detallito o decidió dejarnos la noticia en puertas con esta bonita revelación.

Adicionalmente, la actriz contó que su embarazo ha sido tranquilo, sin muchos síntomas y que no descarta en darle un hermanito-a al peque que ya vienen en camino.

¿Sabes cómo se enteró?

Ella contó que nunca se le pasó por la cabeza estar embarazada, al contrario, solo pensó estar exhausta por todas las actividades y compromisos que tenía para ese entonces.

«Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre, estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada”, contó la actriz.