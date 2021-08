Y como en KENA siempre vamos un paso adelante, hoy te traemos una de las tendencias en belleza para el 2022 “manicura de leche.” ¿Será un esmaltado blanco puro? Pues aquí te dejaremos todos los por menores de esta tendencia que promete.

La manicura de leche no es una tendencia recién sacadita del horno. Ya han pasado varios veranos y este estilo, se ha posicionado como uno de los esmaltados más clásicos para cualquier tipo de mujer. Y es que desde las famosas como Victoria Beckham, entre otras y chicas como tú y yo como, somos el target perfecto para este tipo de manicura.

Investigando más sobre este must de belleza, Freidaly Gouveia, manicurista experta de @stilosjf_ (en Instagram) explica que este esmaltado es un tipo de manicura muy básica y simple, donde solo se usa un esmaltado en blanco pero no es cualquier blanco, sino uno más cremoso y abundante que el puro que vemos habitualmente.

Sin embargo, a pesar de ser el color de verano, Gouveia afirma que puedes usarlo durante cualquier temporada del año. ¡Es súper versátil!

Manicura de leche

Es un blanco que tiene un poco de tonalidad grisácea u opaca, como la leche que tomas en casa. No sé si te has fijado que la tonalidad no es puramente blanca.

Empecemos a practicar y a usar el blanco top del 2022. Solo necesitas un esmalte blanco opaco y un top coat de brillo transparente. ¿Lista? pues es sencillo, aplica dos o tres capas de este esmaltado y luego sella con un brillo para que puedan durar más de dos días.

¿Por qué deberías usar una manicura de leche?

Puedes hacerla en casa, solo corriendo un poco tus cutículas y esmaltando con el blanco opaco que consigas. ¡Notarás como la mano se transforma! Es increíble el antes y después.