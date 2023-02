Nada de Marie Kondo ni otros tipos de organización para el hogar. Si no eres de las que siguen estas cosas y deseas algo más sencillo, comienza con estas actividades sencillas. Mantén tu casa limpia con 4 tareas básicas y que te facilitarán la vida.

Todos los días

La cocina se convierte en un campo de batalla cada día, pero créeme que todo será muchísimo peor si no limpias cada día. No esperes a que se acumule todo y ordena, limpia y guarda cada cosa en su lugar. Recuerda también barrer, puedes hacerlo día sí y día no si tu hogar no suele ensuciarse mucho. Esto también va para la basura.

Cada semana

Dejemos una vez a la semana actividades más pesadas que pueden mantenerse limpias por un buen tiempo. El baño por ejemplo, es mejor limpiar a fondo una vez al mes. Entre otras cosas cambia las sábanas, fundas y limpiar los pisos.

Una vez al mes

Los electrodomésticos se limpian una vez al mes. Lo mejor será limpiar los hornos, refrigerados, lámparas y sí, también los botes de basura. Quita el polvo acumulado de la computadora, televisor, juegos electrónicos y todo lo demás.

Semestral

Cada seis meses dedica un tiempo para hacer una limpieza a fondo de las cosas que no utilices, tira o dona según lo que desees y su estado. Aprovecha de lavar cosas muy pesadas como los tapetes y almohadas, también limpia muy bien las ventanas.

¡Ahora ya lo sabes! Mantén tu casa limpia con todas estas actividades ¡súper sencillas!