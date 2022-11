Todas hemos visto los videos de masaje facial que recorren internet. En ellos explican cómo podemos hacerlo en casa con nuestras manos pero de seguro surgen muchas dudas. ¿Es real o seguro? Acá te lo cuento.

¿Qué es el masaje facial?

El masaje facial es una técnica utilizada desde hace muchísimo tiempo y tiene increíbles resultados. Es muy utilizado por celebridades y supermodelos pero es bastante accesible para quien lo desee. Puedes hacerlo desde casa o con ayuda de un profesional en un salón de belleza o spa.

¿Cuáles son sus beneficios?

Estos masajes ayudan a relajar los músculos de la cara y mejoran el drenaje del sistema linfático. Esto suaviza las líneas de expresión en el rostro y desinflaman nuestra cara. Son masajes muy específicos, pero también existen diversas variedades y tutoriales para hacerlo desde casa.

¿Por dónde comenzar?

Si eres principiante, lo mejor es utilizar algunas herramientas, ya que no podrás conseguir lo puntos clave por sí sola. Lo mejor será conseguir un rodillo facial o gua sha para empezar.

Preparaciones iniciales

Como cualquier otra técnica de belleza, necesitas limpiar la piel y tus herramientas antes de comenzar. Lava y desinfecta tus manos también. El segundo paso es utilizar algún producto para hidratar y puede ser desde un serum hasta una sheetmask. Déjalo por un rato y cuando haya impregnado en la piel ve por tu herramienta. Siempre que uses algo sobre tu cara debe de tener algún aceite o líquido para que resbale, ¡nunca en seco!

Este masaje no abarca sólo el rostro, sino que también debes incluir el cuello y tener una duración de unos 5-10 minutos. Como todo no verás resultados si no eres constante y para que funcione mejor. Los masajes tienden a ser de adentro hacia afuera para estimular mejor el sistema linfático.

Te dejo acá algunos videos que te serán de ayuda para comenzar a realizar tus primeros masajes.

¿Has intentado un masaje facial anteriormente?